Burkina Faso: Réhabilitation de la ceinture verte - La mairie de Ouagadougou met en terre 1200 plants

Dans le cadre du lancement de la campagne 2021 de reboisement dénommée «Ouaga la verte, ensemble bouclons la ceinture verte de Ouagadougou », la mairie centrale de Ouagadougou a procédé, le samedi 11 septembre 2021, à une plantation de 1200 arbres à la ceinture verte de la capitale.

La mairie centrale de Ouagadougou a mis en terre 1200 plants sur un espace de trois hectares aménagés au sein de la ceinture verte. Les plants se composent essentiellement d'arbres fruitiers et les produits forestiers non ligneux tels que les manguiers, les goyaviers, les nérés, les karités. Le reboisement a eu lieu le samedi 11 septembre 2021, à l'occasion du lancement de la campagne dénommée « Ouaga la verte, ensemble bouclons la ceinture verte de Ouagadougou ». Selon le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, l'objectif de

A l'en croire, cette opération s'inscrit dans la dynamique de réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou. « Il est de notre devoir de réhabiliter cet espace pour non seulement en faire une forêt, mais également un lieu de production d'aliments frais et sains pour nourrir près de trois millions d'habitants d'aujourd'hui et les 12 millions de demain », a-t-il soutenu. A l'écouter, sur les 1045 hectares que compte la ceinture verte, il est prévu des zones de plantation d'arbres fruitiers, médicinaux, de traite ainsi que des zones de recherches scientifiques et des espaces de loisirs.

Le maire a assuré que tous ces efforts ne seront pas vains et s'est réjoui des résultats déjà obtenus. Il a affirmé que la ville de Ouagadougou a été primée à Paris (France), grâce au projet de la ceinture verte, à l'issue d'un concours des villes durables. M. Béouindé a, par ailleurs, indiqué que depuis 2018 à 2021, six hectares ont été reboisés et environ 300 emplois ont été créés. « Il ne faut surtout pas oublier que cette ceinture verte a le potentiel de fournir 50 000 emplois verts à la ville de Ouagadougou », a rappelé le maire de la commune. Le maire Béouindé a invité les populations de la capitale à planter des arbres pour contribuer au reverdissement de la capitale.