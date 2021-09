Sénégal: Marseille - Le choix payant nommé Bamba Dieng !

Peu utilisé depuis le début de la saison, Bamba Dieng a tout de même été l'auteur de quelques performances intéressantes. Mais titularisé contre l'AS Monaco samedi, le Sénégalais a prouvé a son entraîneur qu'il peut compter sur lui pour le reste de la saison.

Jorge Sampaoli a sans nul doute surpris plus d'un en mettant Bamba Dieng dans le onze de départ de l'Olympique de Marseille qui affrontait Monaco samedi à l'occasion de la 5è journée de Ligue 1. Mais son joueur lui a donné raison et a prouvé qu'il est digne de confiance.

Titularisé au poste d'ailier gauche par son entraîneur, Dieng était dans tous les bons coups. Courses, rapidité, appels dans le dos de la défense adverse, la défense monégasque a souffert à cause de la performance du Sénégalais.

Après quatre occasions franches ratées, le natif de Pikine a finalement ouvert le score à la 37è minute avant de doubler la mise à l'heure de jeu (60è) permettant à l'Olympique de Marseille de l'emporter 2-0.

«C'est une stratégie qu'on a voulu mettre en place par rapport à Bamba, car c'est un joueur de profondeur et on savait que c'était le souci de Monaco. On voulait le mettre à gauche pour qu'il rentre sur son pied droit, et sa performance nous donne raison. Je suis content pour ce joueur, car il travaille beaucoup et ne parle pas. Il a inscrit deux buts, mais a aussi eu deux frappes sur le poteau, donc il aurait pu encore plus marquer. On est content pour lui et pour l'équipe », a confié le coach marseillais à la fin de la rencontre au micro de Canal+.

Son choix a finalement été payant.