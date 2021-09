Cote d'Ivoire: Hommage au président du Cesec - Dr Eugène Aka Aouélé à ses confrères pharmaciens - "Félicitations pour la part prépondérante que vous ne cessez de prendre dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19"

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène Aka Aouélé a exprimé ses félicitations à ses collègues pharmaciens, le jeudi 9 septembre 2021, pour leurs actions dans la lutte contre la pandémie de la COVID 19.

C'était au cours d'une cérémonie d'hommage organisée par Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, présidé par Dr Arounan Diarra et l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, présidée par Dr Kanigui Ouattara.

Dr Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), accompagné par certains membres de l'Institution qu'il dirige a témoigné sa gratitude aux pharmaciens de Côte d'Ivoire, corporation à laquelle il appartient, pour leurs marques d'attention à son égard : « Je salue, l'ensemble des membres de la profession pharmaceutique, ici présents, pour leur marque d'attention et leur soutien. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter, pour la part prépondérante que vous avez prise et que vous ne cessez de prendre dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Face aux difficultés que nous vivons, vous avez su répondre efficacement, en prenant votre part dans la sensibilisation, la prévention et l'assistance à nos braves populations, contribuant ainsi à sauvegarder les fondamentaux de notre système de santé ».

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a expliqué que le parcours qui lui vaut l'honneur et la reconnaissance de sa corporation repose sur trois piliers, sa Foi en Dieu, sa passion pour l'homme et pour son pays, la Côte d'Ivoire et enfin sa profession, celle de pharmacien. Dr Eugène Aka Aouélé a également remercié le Président de la République qui lui a renouvelé sa confiance par sa nomination à la tête du CESEC, le 6 avril 2021. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont offert un présent au Dr Eugène Aka Aouélé pour lui témoigner leur reconnaissance.