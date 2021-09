Madagascar: Pétanque / Championnats de Madagascar - Toamasina et Ampitatafika à l'honneur

Les sommets nationaux de pétanque chez les dames, les juniors et les vétérans ont donné leur lot de surprises. Comme lors des Championnats de Madagascar chez les séniors, on a eu droit à la victoire de nouvelles têtes.

Chez les dames, la surprise a été de taille avec la défaite par 13 à 7 des habituées des compétitions internationales avec notamment Cicine et Tita qui formaient l'équipe du C2BA avec Vola. Ces dernières ont été battues en finale par les Tamataviennes de l'APCT conduites par la présidente de la ligue Atsinanana en personne. Anja, pour la nommer, était entourée de deux tireuses d'élite dont Tende, une ancienne du CBT, et Vola qui a défendu un moment les couleurs du BIC Ambohimahasoa. Anja et ses amies avaient réussi l'essentiel en venant à bout d'une formation de l'UBM Ambohitrimanjaka avec Mireille, Judicaëlle et Raymonde sur le score incroyable de 13 à 10.

Les trois Tamataviennes auxquelles va se greffer une quatrième joueuse définie selon les points acquis tout au long de la saison, vont défendre les couleurs malgaches aux Championnats du monde de mi-novembre en Espagne. Tout comme les juniors du PAC Ampitatafika qui ont aussi gagné leurs billets pour ce Mondial en Espagne.

Le trio d'Ampitatafika composé de Mahandry, Mampandry et Hasina n'a pas tremblé en finale contre une équipe d'Ambohipo en s'imposant avec de la marge par 13 à 8. En demi-finale, PAC a battu la formation du CBT avec Kevin, Yvan et Kenny par 13 à 8. Chez les vétérans, et alors que tout le monde a cru à une victoire facile de Odile, Radadatoa et Radany Toliara du BIC Ambohimahasoa, on a eu droit à un retournement de situation de la part d'un trio formé par Darola, Ndrema et Lam. Mené par 8 à 7, Lam qui multipliait jusque-là les trous, se réveilla pour asséner deux carreaux parfaits et éliminant du coup toutes les boules du BIC.

Un hold up parfait qui a permis au CBT de s'offrir le titre de champion. Le tout au grand bonheur du public qui s'est régalé de cette belle démonstration. Un nouveau pari de gagné pour la FSBM qui enfile les records de participation. Il y avait 59 équipes juniors contre 37 pour les dames et 34 chez les vétérans. Du jamais-vu. De quoi arracher le sourire au président Amir Andriamilerovason, heureux comme tout. Et on le comprend.