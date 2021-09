Madagascar: Parc national d'Ankarafantsika - Dévoré par les flammes depuis quatre jours

Les pertes pourraient être inestimables.

Hier dimanche 12 septembre 2021, les feux qui se sont déclenchés dans le parc national d'Ankarafantsika vers la fin de la semaine n'ont pas encore été maîtrisés, selon le ministère de l'Environnement et du développement durable.

Catastrophe. C'est ce qui pourrait définir ce qui se passe actuellement dans le parc national d'Ankarafantsika. En effet, un feu s'est déclaré jeudi dernier à l'intérieur de cette aire protégée. Samedi vers 9h du matin, Baomiavotse Raharinirina, ministre de l'Environnement et du développement durable (MEDD) a publié l'évolution de la situation sur son compte Facebook officiel: « Ce matin vers 9h, les feux qui se sont déclenchés il y a deux jours dans le parc national d'Ankarafantsika n'ont pas encore été maîtrisés ». Ce qui ne présage rien de bon pour cette zone qui fait partie des derniers joyaux de la biodiversité malgache. Crainte confirmée par un responsable auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable qui avance qu'en «date du dimanche 12 septembre, les feux ne sont toujours pas maîtrisés». «Les équipes de la direction interrégionale de Boeny et Betsiboka luttent actuellement contre les feux. J'espère qu'ils pourront les contenir assez vite parce que cela fait déjà trois jours que les flammes ont dévoré nos ressources», déplore notre source.

Âpre. La publication du ministre Baomiavotse Raharinirina a également avancé une piste de raison ayant causé les feux. «Les migrations climatiques amplifient ces phénomènes de feux et donc la destruction de nos forêts et la perte de la biodiversité, dans des zones sensibles comme Ankarafantsika qui est le principal réservoir d'eau pour Marovoay et Mahajanga», peut-on lire dans la publication. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et du développement durable ainsi que le responsable de son ministère que nous avons contacté ont confirmé que la lutte contre les feux est «difficile». «La situation est très difficile à maîtriser à cause du vent trop fort», note Baomiavotse Raharinirina. Avant d'interpeller sur le manque de ressources. «D'après le directeur interrégional de l'Environnement et du développement durable du Boeny et de Betsiboka, les équipes de terrain ont grandement besoin de plus de matériels et de personnel pour faire face à la violence des feux», a précisé la ministre dans sa publication de samedi dernier. Le responsable auprès du MEDD, quant à lui, d'ajouter «les équipes sur terrain nous ont confirmé que la lutte est rude, que la situation n'est pas aisée et que les pertes pourraient être conséquentes». A en croire ce responsable, l'on ne pourra toutefois évaluer les dégâts qu'une fois les feux maîtrisés. D'ici là, les pertes ne pourraient qu'être inestimables. La catastrophe écologique n'est pas loin.