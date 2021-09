Madagascar: Andry Rajoelina à Ramena - Démonstration de force du président de la République

Le président Andry Rajoelina a affiché sa détermination et sa » Force » physique, mais aussi et surtout, politique.

Une démonstration de force dans le sens strict du terme. Le président Andry Rajoelina a choisi la dernière journée de sa visite dans la région Diana pour afficher sa détermination et sa » Force » physique, mais aussi et surtout, politique.

En tenue de sport, le chef de l'Etat, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina et de son fils Arena Rajoelina, a participé à un footing de quelques kilomètres le long de la route nouvellement construite reliant Antsiranana à la commune de Ramena. Et ce, sous un climat très ensoleillé qui fait la particularité de la partie nord de la Grande île. Alors que beaucoup de participants ont abandonné et sont aussitôt montés dans les véhicules, la famille Rajoelina quant à elle, a terminé le jogging, pour ensuite enchaîner sur une marche de quelques centaines de mètres. L'événement s'est déroulée samedi dernier, le jour où le Tiako i Madagasikara et le " Rodoben'ny Mpanohitra hoan'ny Demokrasia eto Madagasikara " ont choisi de braver les forces de l'ordre en organisant une manifestation non autorisée à Antsirabe. Par ailleurs, lors d'une rencontre avec la population de Diégo sur la plage de Ramena, Andry Rajoelina ne s'est pas empêché de lancer une pique à l'endroit des détracteurs du régime. » Seuls ceux qui sont aveuglés par la jalousie et la haine ne voient pas le développement et le changement qui sont en train de s'opérer « , a-t-il déclaré.

Vitesse grand « V ». Une manière d'attirer l'attention de tout un chacun sur les actuelles réalisations du régime mais aussi pour répondre à l'opposition qui affirme que le régime a failli à sa mission. » Malgré la pandémie de Covid-19 qui freine les efforts entrepris par les dirigeants du monde entier, nous avons réussi à mettre en place de nombreuses infrastructures « . Tout au long de sa visite à Antsiranana, le numéro Un d'Iavoloha n'a eu de cesse de marteler que le changement est palpable pour la région Diana, et que le développement s'accélère à une vitesse grand » V « . » Avec la route Ambilobe - Vohémar dont une grande partie des travaux est déjà terminée, la route de Ramena qui vient d'être inaugurée et la RN6 Ambanja - Diégo dont les travaux viennent d'être lancés, la région Diana a particulièrement été gâtée « , a laissé entendre le chef de l'Etat. En effet, durant cette visite de deux jours, le couple présidentiel a assisté à l'inauguration de plusieurs infrastructures routières nouvellement construites dans le centre-ville d'Antsiranana. En ce qui concerne la route de Ramena, elle a été construite en 1956 et depuis, elle n'a fait l'objet d'aucun entretien. Avant cette réhabilitation, Diégo - Ramena se faisait en plus d'une heure. Désormais, ce trajet de 18 km se fait en une trentaine de minutes au maximum, a fait remarquer le chef de l'Etat qui a conduit lui-même sa voiture durant le trajet vers le site.

Nouvelles infrastructures. Et lui de poursuivre que cette nouvelle infrastructure va certainement améliorer la vie socio-économique de la population car elle favorise le tourisme de masse et la création d'emplois. En effet, le régime mise sur le tourisme de masse pour développer Antsiranana. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a annoncé l'implantation à Ramena de nouvelles infrastructures hôtelières dont des hôtels 5 étoiles. Selon ses dires, le ministère du Tourisme va lancer incessamment un appel d'offres relatif à la construction de ces hôtels. Le chef de l'Etat reste convaincu que Ramena peut devenir la première destination touristique pour les visiteurs. C'est l'une des plus belles baies du monde qui dispose de plusieurs sites à visiter pour ne citer que la mer d'Emeraude, la baie des Sakalava et la baie des Dunes. La famille présidentielle a passé tout l'après-midi de samedi avec la population d'Antsiranana lors d'un pique-nique organisé sur la plage de Ramena. Un moment de convivialité où l'on a pu goûter aux spécialités culinaires du célèbre restaurant DS Mandoky de Diégo. L'événement a été animé par Farah Jones et des artistes locaux, une démonstration de kitesurf et de zumba a également été au programme. C'était aussi une occasion pour la population de Diégo d'exprimer son soutien au président Andry Rajoelina.