Cote d'Ivoire: Marché ivoirien de l'artisanat / Félix Anoblé - "Faire reculer, l'ombre de l'informalité qui gangrène nos pmes et le secteur de l'artisanat"

Félix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a procédé au lancement du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva) à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora à Abidjan-Plateau le jeudi 09 septembre 2021. Il a indiqué que cette cérémonie fera reculer l'ombre de l'informalité qui gangrène les Pme et le secteur de L'artisanat en Côte d'Ivoire.

Placée sous le thème " l'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire", le lancement de cette 4e édition du Miva, a été l'occasion pour le ministre Félix Anoblé de donner le but de l'organisation de ce marché. « C'est donc à dessein que la 4ème édition du Miva s'articule autour de ce thème. Il s'agit pour nous, de faire reculer, de manière significative, l'ombre de l'informalité qui gangrène nos Pme et le secteur de l'artisanat afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. Les conférences, panels et ateliers de réflexion qui meubleront cette 4ème édition du Miva, n'auront pour but que de contribuer à atteindre ces performances et ce dynamisme de nos artisans, Pme et Tpme sur le marché mondial. Les expositions donneront l'occasion aux artisans et aux meilleurs talents d'ici et d'ailleurs de mettre en valeur leur savoir-faire ainsi que leurs créations devant les milliers de participants qui viendront visiter les stands du Miva », a dit le ministre. Le marché ivoirien de l'artisanat se tiendra du 02 au 11 décembre 2021 au palais de la culture de Treichville.

Auparavant le commissaire général, Hafou Touré épouse Samb, par ailleurs conseiller technique du ministre Félix Anoblé a situé les objectifs et ambitions de cette 4e édition. « Le Miva se veut un cadre de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux, un espace d'expression culturelle et d'opportunités d'échanges entre producteurs, acheteurs professionnels et experts du secteur. Le Miva 2021 ambitionne de faire d'Abidjan, pendant 10 jours, la vitrine de l'artisanat, à travers les meilleurs produits fait-mains d'Afrique et d'ailleurs. Accueillir plus de 600 exposants dont 50 lauréats, recevoir plus de 20 acheteurs professionnels, plus de 50.000 visiteurs... », a cité Hafou Touré.

L'invité d'honneur de cette 4e édition du Miva est le Qatar.