Madagascar: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation - La nouvelle préfecture de Mananjary dans les tuyaux

La nouvelle préfecture de Mananjary sera érigée d'ici peu. « Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation travaille déjà sur ce dossier et les procédures administratives sont déjà en cours », a annoncé Pierre Holder Ramaholimasy, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, à Mananjary, capitale de la nouvelle région Vatovavy, vendredi dernier.

Dans le cadre de sa première descente sur terrain depuis sa nomination à la tête du département de l'Intérieur et de la Décentralisation le 15 août dernier, le ministre est allé sur le front du développement local. Il a mené une consultation avec les élus locaux, les autorités administratives ainsi que les notables locaux afin de pouvoir, non seulement, évaluer l'état des lieux concernant la mise sur pied définitive de la nouvelle collectivité territoriale décentralisée, mais également, identifier toutes les éventuelles faiblesses qui peuvent impacter les actions de développement au niveau local et la bonne marche des affaires administratives.

Un vaste chantier attend la nouvelle région en matière de développement, et les besoins de la population locale sont à la hauteur des enthousiasmes suite à sa création. Les districts et les communes de Vatovavy se plaignent du manque d'infrastructures, les autorités locales espèrent pouvoir en bénéficier après la création de la nouvelle collectivité. En matière d'éducation, le district de Nosy Varika, par exemple, fait face au mauvais état de près de 500 écoles publiques, selon une élue locale.

« Dans la plupart de nos écoles, les enfants assistent aux cours à même le sol », a-t-elle évoqué. Ce district, a déjà bénéficié d'une nouvelle école publique « manara-penitra ». Un nouveau bureau pour le commissariat de police nationale est également en cours, par le biais de la région, ainsi que la construction de barrages hydro-agricoles afin de pouvoir atteindre, au niveau local, l'objectif d'autosuffisance alimentaire tel qu'il a été annoncé dans le « Velirano » du président de la République.