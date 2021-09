Madagascar: Kidnapping à Brieville - Une course-poursuite lancée par les forces de l'ordre

Une course-poursuite a été lancée par les forces de l'ordre à Brieville Tsaratanana depuis vendredi, suite à une attaque de dahalo jeudi dernier.

Selon les informations recueillies sur place, des affrontements entre les forces de l'ordre et les bandits de grand chemin ont eu lieu au niveau de la limitrophe de Tsaratanana et Ankazobe. Des éléments d'intervention sont arrivés samedi et les éléments de la gendarmerie, eux, resteront encore sur place pendant trois jours. Durant l'attaque, un jeune homme de 20 ans a été touché par balle et a été évacué à l'hôpital. Sa mère, une épicière, a été enlevée par les dahalo, et pendant la course-poursuite avec les gendarmes, elle a été abattue à bout portant à Ambanitsena Brieville.

Selon les témoins de la tragédie, jeudi vers 19h, des criminels bien organisés et lourdement armés ont fondu sur leurs cibles. Le coup de force a été tellement rapide, que les forces de l'ordre n'ont pas eu le temps de protéger les habitants de la localité. Plusieurs coups de feu ont retenti. Des étuis de calibre 7.62 mm, plutôt de type Kalachnikov, ont été retrouvés sur les lieux. Selon les dernières informations obtenues, après les accrochages entre les dahalo et les forces de l'ordre, des arrestations ont été faites.

Ce type d'affaire n'est pas rare à Brieville, l'insécurité règne et les attaques à main armée, les vols de bovidés et les kidnappings sont en recrudescence dans cette localité. Depuis le début de cette année, les forces de l'ordre ont pris des mesures draconiennes en initiant une opération de sécurisation dans le district de Tsaratanana. L'opération a porté ses fruits, l'arrestation de Del Kely et consorts en est la preuve. Ce dernier a d'ailleurs succombé à ses blessures à l'hôpital de Moramanga, mais son réseau continue de faire parler de lui et commence à faire du bruit. On attend la suite de l'affaire.