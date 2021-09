Madagascar: Madaclic.com - Une nouvelle vitrine gratuite pour les entreprises

La visibilité en ligne est déterminante pour la relance des activités des entreprises, selon les promoteurs de Madaclic.com, une nouvelle plateforme servant de vitrine pour les entreprises de tous types et de toutes catégories.

Pour la relance économique et le soutien aux entreprises malgaches. C'est dans cet esprit que Madaclic.com a été présenté par ses promoteurs en tant que solution incontournable pour une forte présence numérique et une reprise des activités. Pour développer cette solution, Atout-Comweb - un activateur numérique professionnel malgache basé en France - s'est lancé le défi d'offrir à toutes les entreprises ayant un lien avec Madagascar une plateforme innovante afin de mettre en valeur leurs produits et services et ainsi de donner un nouvel élan à toutes les activités.

« Madaclic.com est le nom donné à une nouvelle plateforme disponible actuellement sur Internet, servant de vitrine pour toutes les entreprises - petites, moyennes et grandes - ayant un lien avec Madagascar. C'est une plateforme professionnelle de qualité qui permet la mise en avant des produits et des services, quel que soit le secteur d'activités de l'entreprise. Elle offre également à chacun de ses adhérents des outils de communication à moindre coût. En effet, à l'heure où la présence numérique est indissociable du succès d'une quelconque activité, Madaclic.com permet à chacun de bénéficier d'une visibilité exceptionnelle et d'un référencement de qualité pour bien affirmer sa présence et continuer à développer son marché », ont expliqué les responsables du projet.

Vitrine. La création d'une page vitrine est le premier argument mis en avant par Atout-Comweb, pour inciter les entreprises à utiliser cette solution. En effet, Madaclic.com permet à une entreprise de créer gratuitement sa page vitrine avec les informations de base, indispensables à sa visibilité pour les consommateurs potentiels comme les autres entreprises à la recherche d'une collaboration. Sur Madaclic.com, tout est mis en place pour l'entière présentation de votre société. Outre les produits et services, la page permet l'optimisation de toutes les communications nécessaires comme les annonces d'emplois, de stages, de formations, etc. Selon les explications, cette page vitrine réduit ainsi considérablement l'ensemble des frais liés à la numérisation tout en vous permettant de garder une totale autonomie sur la gestion et le contenu de la page.

Marketplace. Atout-Comweb met en avant une autre problématique : le circuit est long et très coûteux entre le producteur et le client final, faute aux intermédiaires qui jonchent la recherche de débouchés. Il soutient que Madaclic.com permet que le circuit soit le plus court possible, et se présente comme un pont numérique entre les commerçants, les artisans et les consommateurs potentiels. La plateforme se présente ainsi également comme un annuaire d'entreprise pour conforter le référencement naturel et faciliter les recherches de collaborations et de produits. Tous les adhérents au site Madaclic.com bénéficient d'un QR Code pour la géolocalisation. Les informations comme les NIF et STAT y sont aussi partagées, pour garantir la véracité des informations et que chaque entreprise opère dans la légalité.

Dématérialisation et RSE. En rassemblant en un même lieu toutes les informations en lien avec l'entreprise et ses activités, Madaclic.com contribue fortement à réduire la création et la multiplication d'adresses de plateformes. « La démarche est citoyenne et constitue un visuel de la responsabilité sociétale de chaque entreprise adhérente. La dématérialisation est une démarche responsable pour la réduction de son empreinte carbone et la préservation de l'environnement. On peut citer notamment la réduction de l'utilisation du papier pour tous les supports de communication : il suffit de scanner le QR Code, qui est un chemin vers la page vitrine où l'on retrouve toutes les informations », a indiqué l'équipe initiatrice du projet, qui se dit tout à fait consciente du chantier qui l'attend face à la vulgarisation de la plateforme, eu égard à l'accès encore mitigé à la nouvelle technologie à Madagascar

. « Notre engagement premier est de lutter contre la fracture numérique d'entreprise à Madagascar, en plus de donner un outil multifonction moderne accessible à toutes entreprises. Tout est pensé pour simplifier l'utilisation par le plus grand nombre, avec n'importe quel support. Nous visons également la mise en place d'un programme de formation pour les utilisateurs et les dirigeants de demain afin de tirer le maximum de profits de l'utilisation de la plateforme. Par ailleurs, toutes entreprises en relation avec les TPE-PME sont les bienvenues pour un partenariat dans le cadre du marketing solidaire », a déclaré Atout-Comweb.