Ile Maurice: Agalega / Un enfant de deux ans brûlé à l'huile - Vu par l'unique médecin plus de 24 h après

Alors qu'un transport a été mis à la disposition d'un médecin pour qu'il ausculte un enfant brûlé vendredi, celui-ci a refusé. Les parents ont dû le transporter en bateau le lendemain pour qu'il reçoive des soins à l'île du Nord

Les carences en termes de services de santé à Agalega sont une nouvelle fois exposées. S'y ajouteraient aussi maintenant, les caprices d'un médecin, qui pour exercer a, pourtant, prêté le serment d'Hippocrate. Alors que les travaux pour une jetée et une piste d'atterrissage au coût de plus de 3 milliards de roupies de l'Inde et au profit de la Grande péninsule se poursuivent, les habitants, eux, continuent de faire les frais d'un système rudimentaire de santé.

Vendredi, à 7 heures du matin, un petit qui aura trois ans en novembre et habitant l'île du Sud a été grièvement brûlé au pied droit et au ventre. Selon son père, Ludovic Sababady, de l'huile chaude qui se trouvait dans une poêle, qui était sur le feu, s'est renversée sur l'enfant.

Toujours selon le père, le seul médecin en poste à Agalega n'a pas fait le déplacement de l'île du Nord, où il est basé, à celle du Sud. «Linn dir sil lé fo rétourn li Moris mé li pa pou déplasé vinn lil du Sud li», allègue le père dans tous ses états et qui a pris contact avec l'express, samedi matin.

Le père ajoute avoir contacté l'administration de l'archipel et aussi l'Outer Islands Development Corporation (OIDC) et qu'un transport a été mis à la disposition du médecin mais que ce dernier a campé sur sa position.

Finalement, face à la souffrance de leur fils qu'il avait emmené au seul dispensaire de l'île du Sud où exercent un infirmier et une infirmière dès vendredi matin, les parents n'ont eu d'autre choix, samedi, que de transporter eux-mêmes le petit à bord d'un bateau. À midi, parents et enfant ont traversé une passe de 1,5 kilomètre séparant les deux îles afin que le médecin puisse l'ausculter et le soigner à l'hôpital de l'île du Nord. Le petit y est admis depuis, vu la gravité de son cas, selon Ludovic Sababady.