Sénégal: Guédiawaye / Arrestation musclée de Guy Marius Sagna et cie - La marche contre la vie chère tuée dans l'œuf

La marche (interdite) qu'avait prévu des activistes et autres membres de la société civile, des politiques et mouvements citoyens hier, dimanche 12 septembre 2021, à Guédiawaye, contre la vie chère, a été tuée dans l'œuf. La Police qui a très tôt quadrillé la zone, a procédé à l'arrestation musclée des organisateurs dont le leader de Frapp/France Dégage.

L 'activiste Guy Marius Sagna et quelques-uns de ses camarades du mouvement Frapp/France Dégage et des mouvements et organisations citoyennes ont été arrêtés à Guediawaye hier, dimanche 12 septembre 2021, alors qu'ils participaient à une manifestation non autorisée contre la vie chère au Sénégal. La Police ayant reçu mandat de l'exécutif départemental de disperser la manifestation, a tué cette marche dans l'œuf.

Des manifestants brutalisés au moment de leur interpellation, regrettent les organisateurs. En effet, c'est après une brève déclaration face à la presse, à la Maison Hip-Hop de Guediawaye, que l'activiste et ses camarades ont envahi la rue, scandant, entre autres slogans, «Doundou bi dafa cher» («La vie est chère»). Mais, c'était sans compter avec la détermination des Forces de l'ordre, ayant déjà quadrillé la zone, qui ont vite maîtrisé les manifestants, malgré leur résistance. Refusant d'être conduits de forces, Guy Marius Sagna et certains de ses camarades ont préféré se mettre à terre. C'est là que les Forces de l'ordre les contraindront de force à embarquer dans leurs véhicules, usant également de gazes lacrymogènes pour disperser la foule. Ces activistes, embarqués dans un pick-up, ont été conduits au Commissariat de la Ville de Guediawaye.

FALLOU DIAGNE, SYLVESTINE MENDY, GUY MARIUS SAGNA ET PAPIS DJIM, ARRETES

A travers un communiqué sur cette marche avortée «contre la hausse des prix» à Guédiawaye, les organisateurs listent les noms de leurs membres interpellés. «Fallou Diagne (du Collectif Noo Lank), Sylvestine Mendy (Africa First), Guy Marius Sagna et Papis Djim (Frapp/France Dégage) ont été brutalisés et arrêtés par la Police de Guédiawaye, suite à l'interdiction illégale et injuste de la marche prévue ce dimanche (hier, Ndlr) à Guediawaye contre la cherté de la vie des citoyens sénégalais. Cette interdiction fait suite à celle opposée tout aussi illégale et injuste de la manifestation pacifique que Noo Lank avait initiée pour le vendredi 10 septembre 2021 à la Place de la Nation», ex-Obélisque, soulignent-ils dans le document parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

Et de préciser que «ces organisations dénoncent fermement cette dictature du régime de Macky Sall et sa volonté de museler l'expression des libertés, et nous exigeons la libération immédiate de tous les militants arrêtés». Non sans inviter à «une convergence de toutes les luttes citoyennes contre la cherté des denrées de première nécessité, du loyer et de l'électricité, et appelons enfin à une journée de manifestation pacifique à Dakar et partout dans le pays vendredi 17 septembre 2021 de la Place de la Nation au rond-point RTS». En attendant, ils informent de la tenue d'une conférence de presse, incessamment, pour dévoiler un plan d'actions.

Aussi, une journée de «flyers fepp» sera organisée, ce mercredi 15 septembre, pour sensibiliser les populations sur la cherté de la vie, conclut-on dans le même texte signé le Collectif Noo Lank, And Taxawu Askan WI (ATAW), Frapp/France Dégage, Y en a marre (YEM), Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) et «Luttons contre l'indiscipline au Sénégal». Cette manifestation de Guediawaye contre la vie chère a été interdite au motif de «risque de trouble à l'ordre public» et de «risque de propagation du coronavirus». Une décision qui n'a pas été bien appréciée par les organisateurs dont Frapp/France Dégage qui accuse le président Macky Sall de saigner les Sénégalais avec des prix qui augmentent «comme sa richesse et celle de sa bande et de ses maîtres impérialistes».

Frapp/France Dégage estime qu'il veut «empêcher que les populations crient leur ras le bol». Dans le manifeste appelant à manifester dimanche et publié vendredi dernier, il était écrit : «Ataw, Fds, Yem et le Frapp appellent tous les Sénégalais à la marche contre la vie chère qui aura lieu, ce dimanche 12 septembre, à partir de 9 h, de la grande porte du lycée Seydina Limamoulaye à la préfecture de Guédiawaye. Contre la vie chère et pour la sauvegarde de nos libertés, tous à Guédiawaye, ce 12 septembre à 9 h !».