Somalie: L'ONU plaide pour une participation active des femmes à la vie politique

Pour témoigner la solidarité de son institution avec les femmes somaliennes réclamant une participation pleine et égale à la vie politique et exprimer le soutien de la communauté internationale à des élections inclusives, pacifiques et crédibles, la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, a effectué le week-end dernier une visite de travail dans le pays.

Plaidant pour la participation des femmes à la vie politique, le numéro deux de l'ONU a souligné que les élections législatives constituent une opportunité pour le pays de tirer parti des progrès réalisés en matière de participation politique des femmes. Parce que, la pleine inclusion des femmes dans tous les secteurs de la société contribuera à une plus grande résilience, à la paix et à la stabilité.

« La Somalie a franchi une étape importante lors de ses dernières élections entre 2016 et 2017, notamment avec 24% des sièges parlementaires occupés par des femmes. Et, j'espère que le pays s'appuiera sur cela en élargissant encore la participation des femmes et en veillant à ce que le quota de 30% soit atteint. C'est une première étape importante vers une pleine représentation et une société inclusive. Les dividendes de la paix n'arriveront pas sans les femmes », a déclaré Amina Mohammed, avant de signifier que pendant son séjour dans la capitale du pays, elle a rencontré et échangé avec plusieurs hautes autorités et acteurs politiques, à savoir le président Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble, les femmes leaders et militantes ainsi que les membres du Conseil consultatif national (NCC) composé des dirigeants des États membres de la fédération chargée de donner l'orientation générale des élections.

« Le Premier ministre et d'autres membres du NCC ont fait preuve d'un grand leadership et d'un engagement pour faire progresser la participation politique des femmes, notamment par le biais des mesures spécifiques telles que la diminution des frais pour les femmes candidates et la nomination d'ambassadeurs de bonne volonté et de champions pour plaider en faveur d'une plus grande inclusion », a-t-elle ajouté? tout en souhaitant qu'il est important de convenir sur un mécanisme spécifique sur la manière dont l'engagement d'un quota minimum de 30% soit atteint lors des prochaines élections.

Exprimant sa solidarité aux organisations politiques pour leurs efforts à favoriser une plus grande implication des femmes dans la vie économique et politique du pays, la vice-secrétaire a conclu qu'elles devraient pouvoir participer aux élections sans craindre la violence, l'intimidation et la discrimination. Et cela en est de même dans la vie quotidienne, l'éducation, le commerce et la vie sociale. Car, les niveaux de violence accrues et l'insécurité vis-à-vis des femmes affecte aussi la participation de celles-ci à la vie politique.