Afrique: Volley-ball/Championnat d'Afrique - La RDC écartée en quarts de finale par la Tunisie

Défaits par zéro set à trois, les Léopards volley-ball messieurs se sont arrêtés en quart de finale de la 23e édition du Championnat d'Afriques des nations à Kigali, au Rwanda.

Les Léopards volley-ball messieurs de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été battus, le 11 septembre à Kigali, par les Aigles de Carthage de la Tunisie, en quart de finale de la 23e édition du championnat d'Afrique des nations. Ils se sont inclinés par zéro set à trois, soit 22 points à 25, 17 points à 25 et 21 points à 25. L'on note que les joueurs du coach camerounais Lavoisier Yende n'on pas été ridicules face aux Tunisiens, champions d'Afrique en titre, tentant de tenir tête au premier et au dernier set où ils ont même été en avance au score, mais ne réussissant pas à la conserver.

Après la défaite, le joueur Magloire Mayaula s'est adressé au président Christian Matata de la Fédération de volley-ball du Congo qui n'a menagé aucun effort en faveur de la préparation des équipes masculine et féminine, pour une participation réussie à cette compétition dans la capitale rwandaise. « Monsieur le président Christian Matata, nous vous témoignons toute notre gratitude pour l'aide et le soutien important que vous avez apportés aux Léopards volley-ball, ainsi que votre comité, en attendant le gouvernement. Vous nous avez donné beaucoup d'espoir et de force. Nous vous remercions sincèrement et de tout cœur pour votre engagement personnel et votre dévouement à notre égard. Nous sommes prêts à faire toujours plus le jour où le pays va mettre en place des infrastructures, des moyens pour les stages professionnels des cadres techniques et les athlètes », a déclaré Magloire Mayaula en guise de reconnaissance.

Stoppés en quart de finale, les Léopards vont cependant disputer les rencontres de classement, notamment de la cinquième à la dixième place. Et ils jouent déjà ce lundi contre les Ougandais.