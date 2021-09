Congo-Kinshasa: Service national - Les camps militaires désormais dotés des cantines de vente des produits agricoles

Devant les officiers généraux et supérieurs des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la police nationale réunis au camp militaire Tshatshi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, a inauguré, le12 août, les cantines de vente des produits agricoles du Service national au bénéfice des militaires et des policiers.

Les points de vente seront, dans un premier temps, opérationnels au camp Tshastshi, au camp Badiadingi, au camp Kabila, au camp Lufungula et au camp Ceta pour la ville de Kinshasa, et les camps Est et Kimbembe dans la ville de Lubumbashi. Vendue à 18 000 FC le sac de 25 kilos, la farine de maïs constitue la récolte de la dernière saison au centre Laurent-Désiré-Kabila ( ex Kaniama- kasese) et Lovo, dans le Kongo central, relancés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Trois allocutions ont marqué cette cérémonie devant l'esplanade du camp Tshatshi, en présence de plusieurs centaines d'épouses et enfants des militaires.

Dans son mot de bienvenue, le commandant de la Garde républicaine, le général- major Christian Tshiwewe, a loué cette initiative du chef de l'Etat qui participe à l'amélioration de la situation sociale des hommes des troupes. « Ce geste de bienveillance du couple présidentiel s'ajoute aux précédentes réalisations au profit des militaires et leurs dépendants, notamment la réhabilitation des écoles, l'adduction d'eau potable, l'éclairage public ainsi que l'érection d'un hôpital de référence dans les camps militaires », a-t-il dit.

Pour sa part, le commandant du Service national a fait part de sa satisfaction face à l'implication personnelle du chef de l'Etat dans la relance de ce service paramilitaire créé en 1997 par le président Laurent Désiré Kabila. Selon le général Jean-Pierre Kasongo, la production devrait s'accroître lors des prochaines saisons culturales à Kaniama-Kasese et à Lovo.

Grâce aux moyens mobilisés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Service national, a-t-il ajouté, s'occupe de l'encadrement et la préprofessionnalisation de plusieurs centaines de jeunes délinquants (Kulunas) venus en sept vagues de Kinshasa.

Le chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala, a salué cette action salvatrice pour les hommes des troupes et ceux engagés dans des opérations. Tout en félicitant le Service national, il a émis le vœu de voir s'accroître la production afin de servir toutes les garnisons militaires du pays. Après la visite des lieux, le président de la République a instruit les services des ventes de veiller à l'accès équitable de toutes les familles à ces produits.

C'est pour la deuxième fois, depuis son arrivée à la magistrature suprême, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite le camps Tshatshi. En février 2019, il avait pris l'engagement de réhabiliter plusieurs infrastructures d'intérêt commun. Toutes les promesses ont été réalisées à la grande satisfaction des bénéficiaires.