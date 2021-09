Cote d'Ivoire: Amadou Soumahoro (Président de l'Assemblée nationale) - « Alassane Ouattara a fait pour le Woroba, ce que personne avant lui n'a fait » (Discours intégral)

Le district du Woroba a organisé, le samedi 11 septembre 2021, à Séguéla, chef-lieu dudit district une journée d'hommage et de reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara. Ce fut l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumahoro de rappeler les actions de développement du Chef de l'Etat en faveur du Woroba. Ci-dessous le discours intégral du président Amadou Soumahoro.

« C'est pour moi un agréable devoir et un grand honneur de m'adresser à vous, à l'occasion de cette Journée d'Hommage et de Reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Je voudrais avant tout, saluer et remercier tout particulièrement le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur ACHI Patrick, pour l'honneur qu'il nous fait et l'amitié qu'il nous témoigne en rehaussant par sa présence, l'éclat de cette cérémonie malgré son emploi du temps combien chargé.

Cher frère et ami Patrick, le Woroba te reçoit les bras ouverts et se réjouit grandement de ta présence.

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, je saisis cette occasion pour me réjouir et vous féliciter pour les rapports cordiaux et fraternels, les rapports de franche et loyale collaboration que vous entretenez depuis toujours avec le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

En vous réitérant nos sincères remerciements pour votre présence ce jour parmi nous, le Woroba vous souhaite plein succès, dans votre noble et exaltante mission.

A vous, Monsieur le Président du Sénat et cher frère Jeannot, merci pour votre présence qui ne me surprend guère. Car, au-delà des excellentes relations institutionnelles qui nous lient, vous et moi, entretenons des relations de fraternité et d'amitié de longue date. Merci infiniment de votre soutien constant.

Je voudrais à présent me tourner vers le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Monsieur AKA Aouélé.

Mon cher frère et ami AKA Aouélé,

Au-delà du témoignage d'amitié et de fraternité que ta présence constitue, c'est aussi et surtout l'expression de la vision politique commune de paix et de progrès que nous partageons, depuis plusieurs années.

Merci donc d'être avec nous, aujourd'hui encore dans le Woroba.

Merci à tous les membres du Gouvernements ici présents qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation, signe de leur amitié et de leur solidarité.

Je salue toutes les filles et tous les fils du Woroba, ainsi que toutes les populations venues de partout, pour prendre part à cette grande rencontre qui, j'en suis sûr, fera date dans l'histoire de notre région.

Je ne saurais donc poursuivre mon propos sans vous dire un grand Merci, pour notre mobilisation exceptionnelle et féliciter vivement le Comité d'organisation pour l'important travail abattu.

Je suis particulièrement heureux, car cette grande mobilisation est le témoignage éloquent de la constante fidélité et l'indéfectible attachement des populations du Woroba au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

En effet, l'on retiendra qu'en ce jour, 11 septembre 2021, les filles et fils du Woroba, en parfaite symbiose et dans une mobilisation historique, ont montré au monde entier que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont fiers et heureux, d'avoir à leur tête un grand Homme d'Etat, un Homme de Paix, un Grand Bâtisseur, un Travailleur Infatigable, un Digne Héritier du Président Félix HOUPHOUËT BOIGNY, un visionnaire et surtout un Rassembleur, j'ai nommé le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays en 2011, le Président de la République n'a cessé d'œuvrer au maintien et à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité retrouvées.

Grâce à son génie et à son leadership exceptionnel, notre pays connaît un développement accéléré dans tous les domaines.

Les résultats tangibles du processus de réconciliation nationale amorcé depuis 2011, ont fini par convaincre la communauté nationale et internationale que la Côte d'Ivoire, avec le Président Alassane OUATTARA, ira encore loin, très loin en toute sécurité.

En dépit du fléchissement enregistré en 2020, du fait de la pandémie de la COVID-19, les retombées de la croissance sont visibles et ressenties au niveau de toutes les couches sociales.

Partout sur tout le territoire national, les conditions de vie de nos populations se sont considérablement et indiscutablement améliorées. Qu'il s'agisse des revenus de nos braves paysans, de l'accès aux soins de santé, du reprofilage et du bitumage des routes, de l'électrification rurale ou de l'accès à l'eau potable, et j'en passe.

En très peu de temps, le Président de la République a fait oublier la grave crise que notre pays a traversé et rehaussé la dignité et la fierté des Ivoiriens.

En cette circonstance de ferveur patriotique et fraternelle, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pieuse pour nos frères, compagnons de la lutte politique et très proches collaborateurs du Président de la République qui, malheureusement, ne sont plus parmi nous aujourd'hui.

Je voudrais à cet égard, rendre un hommage très appuyé à deux des plus illustres d'entre eux que sont les Premiers Ministres Amadou GON COULIBALY et Hamed BAKAYOKO, deux grands serviteurs de l'Etat, figures emblématiques de notre pays, dont nous ne cesserons jamais de pleurer la disparition.

J'ai aussi une pensée pieuse pour bien d'autres compagnons émérites du Président de la République, trop tôt disparus aussi, tels que Djéni Kobena, Guédé Guina, Bakayoko Abdoulaye Transit de Séguéla, Lemassou FOFANA de Mankono, le Colonel Major DOSSO Adama du département de Touba, pour ne citer que ceux-là.

Aujourd'hui, les populations du Woroba sont heureuses et fières de se retrouver pour témoigner leur reconnaissance, leur gratitude et leur affection au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Nous devons le dire et le redire, haut et fort, le Président Alassane OUATTARA a fait pour le Woroba et dans le Woroba, ce que personne avant lui n'a réalisé.

Oui, je le dis et je le répète, le Président Alassane OUATTARA a fait pour le Woroba, ce que personne avant lui n'a fait.

Les réalisations du Président Alassane OUATTARA dans le Woroba, sont nombreuses. Les intervenants qui m'ont précédé, vous en ont donné un aperçu.

A cela, s'ajoutent plusieurs nominations des cadres du Woroba à de hauts postes de responsabilité de l'Etat : des Présidents d'Institutions, des Ministres, un Ministre-Gouverneur, des Ambassadeurs, des Conseillers Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux, des Directeurs Généraux, des Directeurs de Cabinets et Chefs de Cabinets, des Sous-préfets et plusieurs Directeurs Centraux d'Administration publique, etc.

C'est donc pour moi, le lieu d'exprimer ma fierté personnelle et ma satisfaction d'avoir fait le bon choix, en m'engageant très tôt, aux côtés de cet homme providentiel, ce leader exceptionnel qu'est le Président Alassane OUATTARA, pour mener le bon combat, le combat de la liberté et du progrès.

De 1993 à 2010, depuis la création du RDR jusqu'à l'avènement du RHDP, le chemin fut long, âpre et difficile, mais pas du tout vain, comme on peut le voir à travers les réalisations que je viens d'énumérer.

Tout ceci montre que les préoccupations des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants du Woroba, sont véritablement au cœur des priorités du Président Alassane OUATTARA.

C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, les populations du Woroba, par ma voix rendent un vibrant hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Nous exprimons solennellement au Président de la République, notre infinie reconnaissance pour toutes les actions et tous les efforts consentis par lui, à notre endroit.

Le Woroba encourage le Président Alassane OUATTARA et le soutient dans sa politique d'ouverture et de modernisation visant à faire de la Cote d'Ivoire un havre de paix.

Le Woroba reste mobilisé et déterminé à défendre le Président Alassane OUATTARA et à le protéger face à toute forme d'adversité.

Le Woroba demeure convaincu et confiant que la politique de bonne gouvernance et de cohésion sociale, telle que prônée et mise en œuvre par le Président Alassane OUATTARA, est le véritable gage de l'unité nationale et de la prospérité de notre pays.

Par ma voix, tout le Woroba dit MERCI, MERCI et encore MERCI du fond du cœur au Président Alassane OUATTARA, lui renouvelle son soutien inconditionnel et l'encourage à poursuivre ses efforts, en vue du bonheur de nos populations.

Enfin, les populations du Woroba prient Dieu le Tout le Puissant, afin qu'il lui accorde une longue vie et une très bonne santé et qu'il le comble abondamment de sa grâce, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens.

Je vous remercie. »