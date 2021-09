Congo-Kinshasa: Leader dans la production des cosmétiques/Lemba - Salongo - Angel Cosmetics finance la construction du terrain de Basket Ball

C'est avec un immense plaisir que les habitants de la commune de Lemba/Salongo sud ont assisté, le vendredi 10 septembre 2021, à la cérémonie de lancement des travaux de construction du terrain de Basket Ball, tennis, Volley Ball, Hand Ball et d'un marché moderne au centre commercial.

C'est le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, qui a procédé à la pose de la première pierre pour ces travaux financés par la société Angel Cosmetics et OK Plast. Celles-ci vont premièrement financer la construction du terrain de Basket Ball. Il convient de signaler que ces travaux seront mis en œuvre par l'ONG Dynamique Salongo.

Ce qui est un ouf de soulagement pour le Bourgmestre de la Commune de Lemba, Jean Nsaka qui déplorait l'état de délabrement de ce site qui, jadis, était une référence de récréation de la cité Salongo. Mais, qui est devenu un garage et un site des pratiques de dépravation des jeunes. Pour le Gouverneur Gentiny Ngobila, ce projet est une façon de marquer d'empreintes dans cette commune où il a passé une grande partie de son enfance afin d'améliorer les conditions de vie des administrés du point de vue de la salubrité et la sécurité dans le cadre de l'Opération Kin-Bopeto.

"Le complexe est vaste et il y a beaucoup d'activités qui doivent être réalisées. Mais, pour Angel Cosmétic, c'est d'abord un stade de basketball qui va être financé par Angel Cosmetic. Et puis, plus tard, ça sera, parce qu'il y a des magasins et d'autres activités... comme Angel Cosmetic c'est un groupe, d'autres entreprises comme Palmco ou OK PLAST qui vont également intervenir dans d'autres activités qui vont se réaliser à ce site par rapport à ce projet.

Donc, pour le moment, il faut mettre un accent sur la construction du Stade de basketball et le stade de tennis va suivre", a précisé Jérôme Sekana, Directeur Général de l'Agence Galaxie Média qui est une agence conseil en communication de la Société Angel Cosmetics.

Très ému par l'engagement du Gouverneur Gentiny Ngobila de matérialiser la vision du Chef de l'Etat de mettre l'homme au centre de tout et rendre la Ville de Kinshasa propre, Jérôme Sekana a souligné qu'il y a un adage qui dit : "qu'on reconnait l'arbre par ses fruits". C'est dire que lorsque le Gouverneur de la Ville, Gentiny Ngobila Mbaka est arrivé aux affaires, il a annoncé les couleurs en lançant le projet Kin-Bopeto et il a approché la société Angel Cosmetics.

" Il a une très grande vision pour notre capitale. Et nous avons vu déjà au lendemain de son arrivée, vous vous souviendrez qu'il y avait des inondations dans cette ville et plusieurs communes étaient affectées. Vous devez comprendre que Gentiny Ngobila est un environnementaliste et vous devez le reconnaître, c'est un gouverneur écologiste. Nous nous sommes investis pour l'accompagner. Nous avons disponibilisé au moins 60 tonnes de vivres et non vivres pour distribuer aux populations sinistrées.

Comme si cela ne suffisait pas, au mois de mars de l'année 2020, lorsque la Covid-19 est arrivée, nous l'avons encore une fois de plus accompagné. Il a une très grande vision pour la ville de Kinshasa. Pour nous, c'est un bâtisseur de la vision de Fatshi béton dans la capitale. Comme vous le savez, le Président de la République a pour vision "le peuple d'abord" et Gentiny Ngobila Mbaka est le numéro un de cette vision dans la ville de Kinshasa. Nous allons vous dire pourquoi nous l'accompagnons et pourquoi aujourd'hui nous sommes des partenaires indéfectibles, inconditionnels de l'Hôtel de ville de Kinshasa", poursuit Jérôme Sekana.

Pour ce faire, lorsque le Gouverneur a lancé le projet Kin-Bopeto, Angel Cosmetics a décidé de pouvoir l'accompagner en installant une très grande usine moderne dans la ville de Kinshasa afin de prendre en charge les bouteilles plastiques. Une grande usine, la deuxième en Afrique qui est installée sur poids lourds, a été commandée grâce à Gentiny Ngobila Mbaka et qui sera inaugurée d'ici la fin de cette année. Dans son accompagnement de l'opération Kin-Bopeto, la société OK Plast à travers le projet Kintoko, collecte au moins 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour et tient à arriver à 50 tonnes par jour. Le souhait est de pouvoir traiter plus ou moins 100 tonnes par jour.

"Monsieur le Gouverneur, vos compatriotes de Lemba, la commune qui vous a vu naître, la commune qui vous a élevé, vos parents, vos amis, vos voisins sont heureux de vous recevoir ce soir. C'est comme qui dirait, un chasseur est allé à la chasse et est revenu avec des gibiers. Le geste que vous allez poser aujourd'hui, témoigne à suffisance que vos aînés sont heureux du travail qu'ils ont fait. Ils ont semé sur la bonne terre et aujourd'hui, ils peuvent récolter les fruits de leurs semences. Monsieur le gouverneur, les habitants de Lemba vous promettent que le geste posé ne passera pas inaperçu. Nous ne disons pas seulement, bienvenu mais plutôt, bon retour chez vous", a souligné le Bourgmestre Jean Nsaka.

Description

Il y lieu de souligner que les travaux de construction d'un complexe sportif comprendront un stadium omnisport avec un gradin de 200 places assises. Quant au marché moderne, il porte 60 étalages, une bibliothèque moderne, un bureau pour l'ONG Dynamique Salongo qui assurera l'administration ainsi que des toilettes hygiéniques. Ce complexe portera le nom de Gentiny Ngobila et sera pourvu d'une adduction d'eau avec une citerne de 6000 mètres cubes.

"Avec Angel Cosmetics et Ok Plast, nous avons plusieurs projets au profit des Kinoises et Kinois. Dans le cadre de l'environnement, nous avons le projet Kintoko qui consiste au recyclage des bouteilles en plastique qui jonchent les rues de la capitale congolaise. Il y a aussi le projet d'aménagement de la Gare Centrale rebaptisée place de l'indépendance ainsi que l'embellissement de l'emprise publique comprise entre la 14ème rue Limete industriel", a précisé le Gouverneur Gentiny Ngobila avant d'appeler les habitants de Lemba à la culture d'assainissement de leurs milieux respectifs afin de rendre Kinshasa propre.