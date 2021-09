Congo-Brazzaville: Vernissage - David Katshiunga expose à Anvers

L'exposition de l'artiste, dénommée « Authenticité », se déroule du 10 au 14 septembre au Amuz, dans la ville d'Anvers, en Belgique.

David Katshiunga présente de nouvelles œuvres qui ont été créées comme traduction artistique du livre « Dochter van de dekolonisatie » (Fille de la décolonisation) de l'auteure Nadia Nsayi. Pour la couverture de son livre, cette dernière a choisi « The Only », une oeuvre de David Katshiunga. Nadia Nsayi est politologue et co-curatrice de l'exposition '100 x Congo, un siècle d'art congolais à Anvers' au Museum aan de Stroom (MAS). Dans son livre, elle raconte son histoire familiale sur fond de colonisation et de décolonisation au Congo.

Parmi les œuvres exposées figure « Saxe-Cobourg » dans laquelle la princesse Elisabeth de Belgique tient un masque congolais. « Avec cet ouvrage, j'esquisse le rôle de la famille royale dans la colonisation. Une histoire douloureuse, mais cette image parle aussi d'espoir. Elisabeth représente l'avenir, la nouvelle génération de la famille royale. Son père Filip est le premier roi à s'excuser ouvertement pour ce qui s'est passé pendant la colonisation. Comment Elisabeth va-t-elle gérer ce passé colonial et quelle est sa position, par exemple, sur la restitution ou la restitution d'œuvres d'art congolaises, dont il y a 5 000 rien qu'à Anvers ? », a déclaré David Katshiunga à gva.be, magazine belge d'expression néerlandaise.

En raison du lien fort entre les œuvres de Katshiunga et la littéraire de Nsayi, explique-t-on, l'exposition est un lieu de rencontre entre art visuel et écriture. « Je ne suis pas un grand lecteur, mais ce livre m'a profondément touché et m'a inspiré pour transformer les passages les plus remarquables en œuvres d'art. Bien sûr, j'étais très heureux quand Nadia a choisi une de mes œuvres pour sa couverture. Mais non, je ne l'ai pas lu tout de suite. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je suis curieux. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai été immédiatement attiré par l'histoire. Comme eux, j'ai émigré en Belgique quand j'étais enfant. Comme eux, j'ai eu du mal à m'adapter à une nouvelle société, étant le seul garçon congolais de la classe. Mais je suis aussi 'l'autre' au Congo, ils reconnaissent vite l'occidental en moi. Cette étrange dualité de vie entre deux cultures m'a inspiré pour l'œuvre 'de Klas'. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble, même si cela demande des efforts», a indiqué David Katshiunga.

L'artiste congolais a également fait savoir que ses parents ont toujours insisté pour qu'il fasse de son mieux afin de s'intégrer le plus rapidement et le mieux possible. « Rien n'a été dit sur ce qui s'est passé au Congo entre 1885 et 1960. A travers le livre de Nadia, j'ai soudain commencé à mieux comprendre les préjugés et l'image que les gens se font des Congolais. L'histoire des sept Congolais, par exemple, qui ont été exhibés comme des animaux dans un zoo lors de l'Exposition universelle de 1894, à Anvers, et qui sont finalement morts de privation, m'a profondément touché. Pourquoi ces personnes ont-elles été amenées ici ? Comment sont-elles mortes et pourquoi personne ne sait ce qui leur est arrivé ? Je veux raconter cette histoire ouvertement. Et j'espère que le travail que j'en ai fait pourra motiver le conseil d'administration d'Anvers à organiser une commémoration », a ajouté David Katshiunga.