Congo-Brazzaville: CAF-C1/Préliminaires - Maniema Union fait douter Bouenguidi

L'AS Maniema Union de Kindu a ramené un résultat d'égalité d'un but partout, le 11 septembre, du stade Augustin-Modenan de Libreville, au Gabon, face à la formation locale de Bouenguidi Sport. C'était en match aller du premier tour de la Ligue des champions d'Afrique.

Le club vice-champion de la République démocratique du Congo (RDC) a encaissé dès la 7e mn de jeu, par le biais de Roy Chrichilin Mouniengue Mbongui, qui a réussi à tromper le gardien de buts Brunel Efonge Liyongo. Mais les joueurs de l'entraîneur Dauda Lupembe (qui est aussi sélectionneur adjoint des Léopards de la République démocratique du Congo) ont gardé leur mental. Sur une balle arrêtée de Rodrigue Kitwa, Maxi Mpia Nzengele a égalisé à la 27e mn, inscrivant ainsi le premier but du club de la province de Maniema en Ligue des champions.

A la conférence de presse d'avant match, le coach Dauda Lupembe déclarait : « Maniema Union connaît les clubs gabonais après avoir joué face à Manga sport, Pélican et aujourd'hui c'est Bouenguidi. A ce stade de la compétition, on est venu en compétiteur, malgré les incertitudes. On va essayer de jouer notre football parce qu'on joue un adversaire que l'on ne connaît pas. Chaque club a ses points forts, nous allons essayer de maximiser là-dessus. On va s'adapter à l'adversaire. Avoir des internationaux dans mon effectif ne donne pas un avantage particulier. Bouenguidi va ouvrir le jeu car il est à domicile ».

Et il ajoutait : « Comme objectif, l'appétit vient en mangeant, on va négocier match après match, nos ambitions suivront, on joue la Ligue des champions pour aller le plus loin possible. Nous jouons contre un adversaire coriace, mais nous allons chercher à faire le résultat à partir d'ici, sachant que la deuxième manche sera chez nous. Nous allons essayer de faire ce qu'on a enseigné, maximiser le plus possible nos points forts et essayer de contrôler, tout en sachant qu'il y a aussi un temps fort pour l'adversaire».

Le résultat d'un but partout est donc assez avantageux pour Maniema Union qui réussit ses matches en terre gabonaise. L'on se souvient qu'en 2018, le club de Kindu avait battu Manga Sport, à Libreville, par un but à zéro aux préliminaires de la Coupe de la confédération. Et en 2019, Maniema Union tenait en échec la formation de Pélican, encore au tour préliminaire de la C2 africaine. Une fois de plus, l'équipe tuteurée par le général Gabriel Amisi Kumba « Tango Four » revient avec un nul prometteur contre Bouengidi.

Toutefois, tout se jouera au match retour. L'entraîneur Brice Ondo de Bouengidi Sport va pousser ses poulains à « tout donner » comme il l'avait déclaré à la conférence d'avant-match, afin d'espérer une qualification au retour prévu au stade Joseph-Kabila de Kindu.