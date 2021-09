Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - l'association « Femmes Racines d'Okoyo» s'oriente vers les activités productives

Deux ans après sa création, dans le département de la Cuvette-Ouest, l'association a pris l'option de s'engager dans les activités génératrices de revenus, notamment la fabrication de la farine du manioc communément appelé le « foufou ».

La vice-présidente de l'association « Femmes Racines d'Okoyo » et ancienne directrice générale de la Promotion de la femme, Yvette Lucie Lebondzo, a insisté, le 12 septembre au cours de la célébration du deuxième anniversaire de la structure, sur la nécessité pour son organisation d'orienter ses activités dans le secteur agricole non seulement parce que le district d'Okoyo dispose des terres arables, mais également et surtout pour répondre à l'appel du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui invitait le 15 août dernier dans son message à la nation les Congolaises et les Congolais à valoriser la terre.

« Nous avons réalisé plusieurs actions sociales pendant les deux ans, notamment la distribution des fournitures scolaires aux élèves ; l'équipement de la population en kits anti-covid-19, etc. Dans notre prochain agenda, nous avons inscrit en lettres d'or des activités génératrices de revenus à côté des œuvres sociales », a déclaré Yvette Lucie Lebondzo.

Pour sa part, la présidente d'honneur de l'association, Esther Ahissou Gayama, s'est dite ravie des engagements pris par ses sœurs. Elle les a invitées à plus de travail et de dévouement afin d'inscrire leurs actions dans les annales féminines congolaises. « Vous avez une lourde mission de porter très haut l'étendard de la femme de la Cuvette Ouest en général et du district d'Okoyo en particulier à travers des activités sociales, politiques et économiques que vous devez mener pendant les années à venir », a-t-elle souhaité.

La cérémonie de célébration des deux ans d'existence de l'association « Femmes Racines d'Okoyo » a été rehaussée de la présence du député de cette circonscription électorale, Saturnin Otsaleyoua, ainsi que des autres cadres de ce district.