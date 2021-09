Congo-Brazzaville: Innovation technologique - Les acteurs encouragés à se constituer en plateforme

Les inventeurs, innovateurs, centres de recherche, universités ainsi que tous les opérateurs économiques et responsables des PME/PMI en République du Congo sont invités à participer à la mise en place d'une plateforme afin de donner une impulsion au développement du pays.

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, a lancé l'appel à l'occasion de la célébration de la 22e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, le 13 septembre, sur le thème « Propriété intellectuelle, innovation et développement des entreprises en Afrique ».

« Le choix de ce thème prend également son sens dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise dont le développement des PME-PMI constitue une composante importante », a déclaré le ministre du Développement industriel.

« Le gouvernement ne ménage aucun effort à l'effet d'encourager toute initiative publique ou privée, dont le but est la création et le développement d'entreprises et d'industries par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle », a-t-il laissé entendre.

Notons que de nombreuses études ont démontré que les grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et de l'innovation la pierre angulaire de leur développement et de leur compétitivité.