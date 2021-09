Sénégal: Covid-19 - Le directeur du COUS dresse le bilan des trois vagues

Dakar — Le Directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires (COUS), Alioune Badara Ly a fait, lundi le bilan des trois vagues de Covid-19 survenues depuis la découverte de la maladie au Sénégal, en insistant notamment sur la tendance baissière notée depuis quelques semaines.

"La première vague a duré de mars à novembre 2020, soit neuf mois au cours desquels 16 107 cas de Covid-19 ont été enregistrés et 333 décès répertoriés. Il faut noter que pendant ce temps-là, on n'a pas eu à identifier dans le pays de variants dits préoccupants parmi les quatre reconnus et signalés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a-t-il dit.

Le docteur Ly intervenait lors du point quotidien de l'évolution de la pandémie du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Pour la deuxième vague, il rappelle qu'elle a démarré en décembre 2020 pour se terminer au mois de mars 2021, soit six mois. Durant cette période, 25 326 cas de Covid-19 et 807 décès ont été enregistrés, a fait savoir le directeur du COUS, ajoutant que c'est durant cette vague que le variant Alpha a été identifié dans notre pays.

Quant à la troisième vague, elle a débuté en mi-mai et s'est consolidée en juin, selon lui.

"Entre juin et la fin août 2021, nous avons enregistré 31 484 cas de Covid-19 et 634 cas de décès. Par rapport à la première vague, la troisième a entraîné plus de 15 380 cas et plus de 6 161 par rapport à la deuxième vague", a fait savoir Alioune Badara Ly.

Il signale que la troisième vague ne dure que depuis trois mois et "le nombre élevé de patients a fait peser sur le système de santé". Elle a été aussi marquée par la forte présence du variant Delta.

"Depuis six semaines, nous avons constaté une baisse consécutive des cas, passant de 5 639 cas à la semaine du 26 juillet à 273 cas la semaine dernière", a-t-il ajouté.

Les cas graves également sont dans une tendance baissière depuis quatre semaines de suite. Ils sont passés de 61 cas à 22, représentant en termes de diminution 45.5%", a-t-il expliqué.

Les cas de décès également connaissent la même tendance baissière, selon lui, ajoutant qu'entre les deux dernières semaines, on a eu à enregistrer 25 décès la semaine passée alors que celle d'avant 48 décès étaient constatés.

Ceci représente une baisse de plus de deux fois le nombre de décès enregistrés au cours des deux dernières semaines, a souligné Dr Ly.

Lundi, 22 nouvelles contaminations et 02 décès liés à l'épidémie ont été déclarés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Depuis le 2 mars 2020, date à laquelle le Sénégal a enregistré son premier cas positif au coronavirus, 73500 cas ont été déclarés positifs dont 67314 guéris, 1833 décès et 4352 sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile.