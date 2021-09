Cameroun: Promotion de l'entrepreneuriat technologique - Près de 99 millions de F injectés

Une convention signée vendredi dernier à Yaoundé entre l'Union européenne et la structure Kmer tech, porteuse d'un projet de formation et de financement des incubateurs.

Echange de parapheurs, poignée de mains entre Philipe Van Damme, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne et Steve Tchoumba, président exécutif de Kmer Tech. Des deux gestes scellent le partenariat qui lie depuis vendredi dernier les deux parties. La convention signée en présence du ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III a pour objectif de contrer l'impact économique du Covid-19.

Ainsi, la Kmer Tech propose un programme national en technologie, innovation et entrepreneuriat dénommé Tech-Innovation-entrepreneurship (Tie) afin de fournir des solutions applicables aux problèmes socioéconomiques en suspens au Cameroun. De manière concrète, le programme Kmer Tech Tie va consister à former les entreprises et organisations opérant dans le développement des technologies innovantes.

Estimé à 150 000 euros, soit près de 99 millions de F, ce projet d'envergure va s'étendre sur 15 mois. « Nous allons accompagner les incubateurs et les accélérateurs locaux, les former et les équiper dans un premier temps. Ensuite, nous allons sélectionner six champions dans le domaine de l'e- sante, de la technologie et de l'éducation pour les accompagner et de les financer », a expliqué Steve Tchoumba. Kmer Tech qui bénéficie de l'appui de l'UE est un réseau camerounais de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat technologique et innovant.

Elle a été créée en juin 2020 et vise à préparer l'écosystème pour un meilleur rayonne- ment de l'entrepreneuriat technologique en vue de booster l'économie numérique. Pour la réussite de ce projet, la structure compte s'appuyer sur trois piliers que sont le renforcement de capacité de 100 managers de hubs dans les villes de Yaoundé, Douala, Bangangté et Buea, la formation et le financement des entrepreneurs et startups et la structuration et l'expansion du réseau Kmer tech.

Pour sa part, Philippe Van Damme déclare qu'il s'agit d'un acte symbolique important car il existe une ambition de positionner le Cameroun de manière compétitive dans un monde qui se globalise et il est important que le pays participe à cette nouvelle révolution industrielle essentiellement digitale, basée sur l'innovation .