Burkina Faso: Situation humanitaire au Burkina - « 1 423 378 personnes déplacées internes réparties dans toutes les 13 régions du pays », Laurence Ilboudo

Le Ministre en charge de l'Action humanitaire Laurence ILBOUDO a animé un point de presse ce lundi 13 septembre 2021 au Service d'information du Gouvernement(SIG). Parmi les points à l'ordre du jour, la situation humanitaire nationale et le registre social unique.

Le Ministre Laurence ILBOUDO a déclaré que pour le volet relatif aux personnes déplacées internes(PDI) et victimes de catastrophes naturelles, les statistiques au 31 août 2021 sont les suivantes :1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays.

Pour ce qui est du volet catastrophe naturel, il y a 20 829 sinistrés provenant de 22 communes, réparties sur 10 régions du pays. Outre les dégâts matériels importants constatés, on déplore malheureusement, 87 blessés dont 12 graves et 09 morts, selon le ministre.

La prise en charge des personnes déplacées internes à la date du 31 août 2021, a confié Mme Liboudo , est de 1.313.769 personnes deplacees internes et populations vulnérables qui ont bénéficié d'une assistance alimentaire de 38000 tonnes dans toutes les 13 régions du pays, Trois(03) forages fonctionnels ont été réalisés à Kaya, Pissila et Ouahigouya; 63 158 kits d'articles ménages essentiels ont été mis à la disposition des PDI dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel; 680 kits d'hygiène et de dignité, 542 kits de protection anti-COVID-19 et transfert monétaire au profit de 269 ménages vulnérables dans la région de la Boucle du Mouhoun ; 78 708 PDI et populations hôtes vulnérables ont bénéficié de cash transferts pour un montant de 2 813 811 000 F CFA.

Mme Ilboudo a par ailleurs confié qu' un appui alimentaire a été apporté à 14.307 exploitants de la plaine de Bagré dont les champs ont été inondés au cours de la campagne agricole de 2020 ;une assistance alimentaire a été apportée à 3160 victimes d'inondations et une distribution de 1580 kits d'articles ménagers essentiels (nattes, moustiquaires et savons) dans la commune de Fada N'Gourma avec l'appui de la CEDEAO ; un cash transfert par ménage à titre de contribution pour la réhabilitation des logements détruits par les inondations d'un montant de 250 000 francs CFA à 135 ménages des communes de Kongoussi, Tougouri et Kaya avec l'appui de la CEDEAO ; un accompagnement au relèvement a été apporté à 1000 ménages dans les zones à risque, à raison de 500 000 FCFA par ménage, pour un montant global de 500 000 000 FCFA.

Pour le ministre en charge de l'Action humanitaire, les détails par régions donnent 577 ménages bénéficiaires pour le Centre-Nord, 80 pour le Sahel, 165 pour l'Est, 93 pour la Boucle du Mouhoun et 85 pour le Nord.