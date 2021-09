Ile Maurice: Financements - La MCB signe un prêt syndiqué d'USD 1 Md avec six banques internationales

USD 1 milliard (Rs 43 milliards). C'est le montant d'un prêt syndiqué composé de deux tranches que la Mauritius Commercial Bank Ltd a signé avec succès le jeudi 9 septembre. Et ce, auprès d'un consortium de six banques internationales. Il s'agit du financement le plus important accordé à une entreprise en Afrique depuis le début de l'année.

Le consortium se compose d'institutions financières puissantes allant d'Abu Dhabi Commercial Bank à la Citibank, en passant par Intesa Sanpaolo SpA (Intesa), Mizuho Bank Ltd, Standard Chartered Bank (SCB) et SMBC Bank International plc (SMBC BI). Ce financement aura pour objectif le remboursement d'un montant de USD 560 millions dû au titre d'un prêt existant de USD 800 millions contracté en mars 2019 et aussi pour les besoins généraux de l'entreprise, dont le financement du commerce et l'expansion de ses activités à l'international.

Ce prêt syndiqué avait été lancé pour un montant initial de USD 600 millions, avec la possibilité de l'augmenter. Toutefois, compte tenu des engagements importants enregistrés, la MCB a finalement choisi de porter la taille du financement à USD 1 milliard. Au total, 31 banques internationales provenant de plusieurs continents, dont les principaux prêteurs existants et certains nouveaux, ont concouru à ce financement, reflétant le fort intérêt des investisseurs internationaux pour la MCB ainsi que la qualité de sa signature en tant qu'emprunteur.

Selon Alain Law Min, directeur général du pôle bancaire du groupe, le succès de cette opération démontre l'attrait des marchés internationaux de la dette bancaire pour la MCB, et ce, malgré de nombreux challenges tant sur le plan local qu'international. «Cette réalisation a été rendue possible grâce à l'étendue du réseau d'institutions financières développé par la MCB et témoigne aussi de la solidité de notre institution et la confirmation de notre notation investment grade.» Et d'ajouter que cette ligne de crédit est destinée à soutenir les ambitions stratégiques de la banque afin de poursuivre l'expansion de ses activités internationales, dans la région et à travers l'Afrique.