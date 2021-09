Afrique de l'Ouest: Dr Christian Spieker dénonce l'hypocrisie de l'UA et de la CEDEAO

L´Afrique se décrédibilise tout le temps par ses propres dirigeants et ça fait très mal quand on est Africain et vit en Europe. En tant que fils de l´Afrique on le ressent très mal. Lorsqu´on fait des lois et ceux qui sont censés garantir leur applicabilité et respectabilité, ce sont ceux-là mêmes qui les violent, on peut se demander s´ils sont vraiment sérieux avec eux-mêmes ? Comment voulez-vous que les blancs nous respectent ou nous prennent au sérieux ? Posez-vous-mêmes ces questions. Je pense que les dirgeants africains doivent faire examen de conscience. Ils retardent délibérément l´avancement du continent. Ils doivent se remettre en cause et se poser des questions sur l´avenir du continent et le rôle qu´ils jouent pour leur pays.

Quelqu´un comme Alpha Condé qui a passé toute sa vie à combattre la dictature dans son pays, s´est permis d´aller à contre-courant de sa propre idéologie politique et démocratique. C´est triste pour le sort qu´il s´est réservé au crépuscule de sa vie. Même si le coup d´Etat militaire n´est pas bon en soi, le contexte de sa matérialité fait qu´on ne peut pas le condamner. À 83 ans, deux mandats présidentiels au compteur, pourquoi chercher encore à modifier la constitution et ne pas chercher à aller se reposer tranquillement pour le reste du temps qui lui reste à vivre ? Parce que X ou Y a modifié sa constitution pour remettre le compteur à zéro, Z aussi voudrait suivre X ou Y dans le mauvais exemple. Mais Z n´est pas X ou Y. Voilà là où il en est maintenant. Les pays ne sont pas les mêmes culturellement ainsi que l´armée qui est là pour les défendre. Il oublie que les contextes des pays ne sont pas les mêmes. Comme dit le grand chanteur ivoirien, Daouda le sentimental "Le margouillat qui veut coudre le pantalon pour le porter, c´est qu´il a trouvé une solution à sa queue." Est-ce qu´Alpha Condé a trouvé aussi une solution à sa queue, avant de vouloir coudre le pantalon ? Voilà maintenant que sa queue est coincée dans son pantalon qu´il a cousu. Ce n´est pas parce que X ou Y a modifié la constitution pour remettre le compteur à zéro, que si lui aussi veut suivre ce mauvais exemple, l´armée guinéenne va le laisser faire. Ce qui est toléré dans le pays de X ou Y ne sera pas forcément toléré aussi dans le pays de Z. C´est un peu dommage qu´il ne connaît pas son propre pays et sa propre armée et il suit les exemples des autres chefs d´État qui ont modifié leur constitution pour remettre le compteur à zéro alors que les réalités étatiques et culturelles ne sont pas les mêmes. Voilà les résultats qu´il a obtenus en voulant suivre X ou Y dans le mauvais exemple alors que lui, est Z avec la réalité de son pays qui n´est pas la même que celle du pays de X ou Y.

Quant à ces deux institutions CEDEAO et UA, où étaient-elles pour intervenir en amont et interdire la modification des constitutions dans plus de trois pays en Afrique francophone en 2019 et 2020 au lieu de jouer en aval les sapeurs-pompiers après le déclenchement du feu ? Quand ces dirgeants manifestaient leur désir ardent de modifier leur constitution dans le seul but de se représenter alors qu´ils ont déjà fait deux mandats révolus, pourquoi n´intervenaient-elles pas pour s´y opposer en brandissant les sanctions qu´elles brandissent maintenant après les coups d´État militaires ? Quelle Hypocrisie ? La modification des constitutions ne constitue-t-elle pas aussi un coup d´État institutionnel, le fait de violer ce qui n´est pas violable ? Ça fait mal et même honte d´être citoyen africain, d´un continent qui ne respecte jamais ses propres lois ou qui n´est pas sérieux avec lui-même. C´est ce qui me rend fier d´être aussi citoyen d´un pays qui, culturellement m´a transmis ses valeurs telles que la rigueur, la sincérité, l´honnêteté et le gôut de l´efficacité. Ce sont ces valeurs que je porte en moi actuellement. Je supporte difficilement le manque du sérieux de ceux qui gouvernent l´Afrique et qui font honte à ce continent. Je déteste ces dirigeants africains entourés des vautours ou charognards qui dévorent l´Afrique et freinent son développement démocratique, économique, social, éducatif et culturel.

Ces deux institutions, CEDEAO et UA me font vraiment honte. Elles se décrédibilisent au même niveau que les dirigeants de ces Etats. D´ailleurs, ça n´étonne personne, puisque ceux qui dirigent ces institutions sont en même temps leurs homologues. Ne doit-on pas dire que ces deux institutions sont des syndicats de chefs d´Etat mis en place pour défendre leurs propres intérêts ? Ceux qui soutiennent aussi ces présidents dans la modification de leur constitution sont comptables de ce qui se passe en Afrique et doivent se poser des questions s´ils font du bien ou du mal à l´Afrique.

Qui peut imaginer un jour qu´Alpha Condé qui a passé toute sa vie à combattre tous les régimes depuis Sékou Touré en tant qu´opposant et même professeur d´Université, pourrait se comporter un jour ainsi comme dictateur jusqu´à modifier sa constitution pour se représenter ? C´est inimaginable.

On peut en déduire qu´en Afrique les opposants d´hier lorsqu´ils parviennent à accéder au pouvoir, ils deviennent pires que ceux qu´ils combattaient ou chassaient hier au pouvoir.

Le problème du pouvoir en Afrique est plus profond qu´on ne le pense. Il faut chercher la cause de ce mal pour l´éradiquer. C´est une question de culture et de mentalité, surtout chez tous ceux qui ont été formés en France ou seulement sur place dans leur pays d´origine et auxquels on a inculqué dans l´esprit, la méthode française, sinon pourquoi un opposant, comme Alpha Condé, un vrai opposant, dans un pays francophone qui est la Guinée, deviendrait pire en dictature ou se comportait comme ceux-là qu´il a passé sa vie à combattre, lorsqu´il accédait au pouvoir ?

C´est pourquoi il faut essayer et même chercher à confier le destin de notre pays aux Togolais qui ont fait d´autres pays en Europe, autres que la France, comme l´Angleterre, l´Allemagne ou ailleurs et qui n´ont pas seulement la culture francophone mais germanique ou anglophone.

Le peuple togolais a trop souffert. On ne peut plus se permettre de confier encore le sort de ce pays entre les mains des Togolais formés uniquement en France et qui viendront servir les intérêts de la France ou de Vincent Bolloré ou faire la même chose qu´on combattait depuis plus de 30 ans. Moi, je dis les choses comme je le pense avec franchise et sincérité. Je me méfie beaucoup de la France car sa politique africaine nous nuit en Afrique.

Il faut être aussi prudent et ne pas trop se réjouir de ce qui s´est passé en Guinée car si on a servi dans la légion française et on est aussi citoyen français comme ce colonel putschiste, je ne sais pas si la Guinée va pouvoir sortir du giron français. L´avenir nous le dira.