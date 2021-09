Cote d'Ivoire: Drogba et d'autres légendes vont jouer pour lever des fonds en faveur de l'éducation

Des légendes du monde sportif et cuturel s'affronteront le 13 octobre au Stade Vélodrome de Marseille dans un match de football au profit de l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour l'attaquant ivoirien Didier Drogba de retourner au terrain de ses premiers exploits européens

L'attaquant ivoirien Didier Drogba retourne au Stade Vélodrome de Marseille, la pelouse de ses premiers exploits européens, le 13 octobre, 17 ans après son départ et trois ans après sa retraite. Ce sera à l'occasion d'un match de charité organisé au profit de l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire

Cette rencontre cartitative de prestige, appelée "Match des Héros", mettra aux prises deux équipes exceptionnelles composées de personnalités sportives et culturelles: la "Team Unicef" et la "Team OM Legends".

La "Team OM Legends"

Coachée par le sélectionneur Jean-Pierre Sapin, "Team OM Legends"' réunira de nombreuses anciennes gloires marseillaises sorties de leur retraite pour cette occasion.

Il y aura des légendes comme l'attaquant ivoirien Didier Drogba, qui retournera ainsi au Stade Vélodrome de Marseille, la pelouse de ses premiers exploits européens, 17 ans après son départ et trois ans après sa retraite. L'ex international et capitaine des Éléphants concrétisera enfin la promesse faite à ses supporters de retourner jouer à l'OM.

La "Team OM Legends" fera aussi appel à l'ancien attaquant sénégalais Mamadou Niang, au footballeur professionnel français Djibril Cissé, qui évolue actuellement au poste d'attaquant du Panathinaikos Chicago en National Premier Soccer League.

Ils auront comme coéquipers Fabrizio Ravanelli, ancien joueur international italien et entraîneur de football, Éric Di Meco, ancien international français reconverti comme consultant sportif, le rappeur français Julien Mari alias JUL, le rappeur français d'origine algérienne Nabil Arlabelek plus connu sous le nom d'artiste Naps, ou encore l'acteur Redouane Bougheraba, connu pour "Patients, Taxi 5 et Vie Scolaire".

La "Team Unicef"

Conduite par l'entraineur Arsène Wenger, la "Team Unicef" rassemblera de son côté un mixage de célébrités, sportifs et footballeurs dont l'ancien joueur de basket-ball professionnel franco-américain Tony Parker, l'entraîneur et ancien footballeur français Robert Pirès et Éric Abidal, ancien footballeur professionnel français.

Ils auront comme partenaires l'ancien milieu de terrain argentin Esteban Matías Cambiasso Deleau, surnommé "Cuchu", l'ancien milieu de terrain défensif français, Christian Karembeu, qui est actuellement directeur sportif de l'Olympiaco. Cette équipa comptera en outre le judoka et ambassadeur d'UNICEF France, Teddy Riner, le chanteur et auteur-compositeur français Matt Pokora, ou encore le comédien, acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma français Kev Adams.

Tombola en ligne et dîner de prestige

Une tombola en ligne sera organisée pour permettre aux spectateurs de gagner des lots, dont un maillot de l'Olympique de Marseille de Dider Drogba, une œuvre du sculpteur Richard Orlinski ou un kimono du judoka français Teddy Riner, 32 ans, qui a remporté dix médailles d'or aux Championnats du monde, le premier et le seul judoka à le faire, et trois médailles d'or olympiques. Il a également remporté cinq médailles d'or aux championnats d'Europe.

Le "Match des Héros" sera suivi d'un dîner de prestige réunissant les différents partenaires et sponsors de cet événement sportif .

Appuyer l'éducation des enfants ivoirens

Cette rencontre sportive vise à "améliorer l'accès à l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire.", comme le souligne le site So Foot.

"Au nom des enfants ivoiriens, je tiens à remercier les personnalités et les partenaires qui nous ont permis d'organiser ce Match des Héros, afin de soutenir nos programmes pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire.", a déclaré Ann Avril, directrice générale adjointe d'UNICEF France, citée par le site OM Fondation.

"La mobilisation de ces nombreux héros, qui viendront montrer leur attachement à la cause des enfants, est non seulement touchante mais surtout essentielle pour nous aider à construire un avenir meilleur et un monde digne des enfants", a-t-elle ajouté.

Comme le rapporte le site OM Fondation, certains fonds collectés grâce à cette initiative, qui inclut la vente des billets, la tombola et des dons effectués pendant l'événement, sera versée au Fonds international des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour contribuer au financement du programme Conceptos Plasticos.

Ce dernier permet aux enfants en Côte d'Ivoire d'avoir accès à l'éducation dans les meilleures conditions, grâce à la dotation en matériel pédagogique, la construction de points d'eau dans les écoles, les infrastructures de qualité ou la formation des enseignants. Il mène également des actions de sensibilisation à l'importance de l'école auprès des familles et des communautés.

Certaines recettes issues de la billetterie seront affectées aux actions de la Fondation du légendaire capitaine de la sélection ivoirienne et buteur prolifique à l'Olympique de Marseille Didier Drogba. Créée en 2007, la Fondation Didier Drogba veut développer l'accès à l'éducation en Afrique.

Les fonds serviront également à améliorer des salles de classe et à les doter de kits pédagogiques numériques pour qu'elles puissent rejoindre le programme d'éducation numérique piloté par la Fondation Orange.

Le "Match des Héros" est organisé par Unicef France, avec le soutien d'Orange, de la Fondation Didier Drogba, de l'Olympique de Marseille et d'OM Fondation.