Algérie: La DCSSM participe à la campagne nationale de vaccination

Alger — La Direction centrale des services de santé militaire (DCSSM) du ministère de la Défense nationale (MDN) a participé, samedi, à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus (Covid-19), à travers la mobilisation de "staffs médicaux qualifiés" composés de médecins et d'infirmiers relevant des services de santé militaire, "dotés de tous les moyens matériels nécessaires à la réussite de l'opération", indique lundi un communiqué du MDN.

"Dans le cadre des efforts continus visant à renforcer le système de santé nationale, pour lutter contre la propagation du Coronavirus, et en exécution des instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, la DCSSM du MDN a participé à la campagne nationale de vaccination, et ce en déployant samedi 11 septembre 2021, des points de vaccination dans les différentes Régions militaires, avec la mobilisation de staffs médicaux qualifiés composés de médecins et d'infirmiers relevant des services de santé militaire, dotés de tous les moyens matériels nécessaires à la réussite de l'opération", précise la même source.

Le MDN signale que "les citoyens ayant bénéficié de cette campagne médicale à travers les régions du pays ont exprimé leur satisfaction de cette initiative et leurs vifs remerciements pour les nobles efforts fournis par l'ANP, en apportant aide et assistance aux différentes franges de la population, et en se tenant à leur coté en toutes circonstances".