Algérie: La modernisation de la Justice passent par la révision du statut de la Magistrature

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, lundi à Alger, que la consolidation des libertés et la modernisation de la Justice passaient par la révision des statuts de la Magistrature et du Conseil supérieur de la Magistrature dont l'installation est prévue avant la fin de l'année.

Présentant le plan d'action du Gouvernement à l'APN, M. Benabderrahmane a affirmé que le Gouvernement "s'emploie à consolider les libertés et moderniser la justice, en renforçant son indépendance et son efficacité par la révision des lois organiques relatives aux statuts de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, dont l'installation est prévue avant la fin de l'année".

Le Premier ministre s'est engagé, dans le cadre de l'exercice des droits et des libertés, à accorder "plus de flexibilité" au cadre juridique relatif à la création d'associations et de partis politiques, ainsi qu'au droit d'exercice des libertés, de réunion et de manifestation pacifique dans le cadre du strict respect des lois de la République", soulignant que ces droits "devront être renforcés à travers une presse et des médias libres et responsables qui œuvrent pour garantir le droit du citoyen à une information objective et crédible".

Le Premier ministre a également évoqué la garantie de la sûreté et la sécurité des personnes et de leurs biens, soulignant qu'il s'agit d'une priorité pour le gouvernement qui s'attèle à "renforcer" les moyens humains et matériels des services de sécurité, de sorte à leur permettre de "faire face à toute violation des droits des citoyens ou atteinte à leurs biens mais aussi pour continuer à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité et celles liées au blanchiment d'argent, au crime organisé, au trafic de drogue et à tous les actes interdits".

Dans le même cadre, il a fait savoir que le Gouvernement œuvre à mettre en place une "nouvelle politique" de prévention des accidents de la route à travers une "nouvelle loi relative à l'organisation" de la sûreté et la police de la circulation".

Par ailleurs, le même responsable a souligné que le renouvellement de la gouvernance pour "une performance plus efficace et une plus grande transparence" revêt un "caractère stratégique" étant une "condition essentielle" à la réussite de toute réforme dans tous les domaines.

Le gouvernement, ajoute M. Benabderrahmane, continuera à "consacrer" le mérite, la compétence et l'intégrité comme "critères" à remplir en vue d'accéder aux fonctions publiques de l'Etat en toute transparence, en plus de la "modernisation" l'administration publique et la "réforme" de la fonction publique outre la réorganisation de l'administration publique et l'"amélioration" de la gestion du service public.

M. Benabderrahmane a déclaré que l'action du gouvernement intervenait dans le cadre du respect de l'engagement du Président de la République concernant la révision du système législatif de manière à permettre de "séparer l'argent de l'action politique", et "encourager" l'émergence d'une nouvelle génération d'élus sur la base de "l'efficacité et de l'intégrité", ce qui a assuré le "succès" des élections législatives du 12 juin dernier et, par conséquent l'installation de la première Assemblée populaire nationale (APN) suivant la "nouvelle formule".