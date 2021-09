Afrique: Entretiens égypto-africains au sujet des vaccins et des systèmes de santé en Afrique

La ministre de la Santé et de la population, Hala Zayed s'est entretenue avec le vice-président du Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CACM), Ahmed Ogwell Ouma des moyens de coopérer pour assurer les vaccins contre le coronavirus aux pays africains et y soutenir les systèmes de santé.

Zayed a souhaité la bienvenue à M. Ouma et à la délégation l'accompagnant, venus en Egypte pour inspecter les usines de la holding de produits biologiques et de vaccins Vacsera ainsi que le centre égyptien de contrôle et de prévention des maladies, l'Egyptian CDC.

Les deux responsables ont discuté de la stratégie de l'Egypte de fabrication des vaccins et de leur exportation vers les pays africains dans la période à venir, a affirmé le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed.

Mme Zayed a affirmé la disposition de l'Egypte à fournir des vaccins aux frères africains et à atteindre une autosuffisance en la matière, conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi, a-t-il poursuivi.

Les discussions ont également porté sur les moyens de transférer aux Etats africains les expertises du ministère égyptien de la santé dans les secteurs de la production locale de vaccins, l'éradication des hépatites C et B ainsi que les restrictions sanitaires appliquées aux entrées du pays.

L'Egypte est prête à accueillir les cadres africains concernés pour les former à la fabrication des vaccins dans les usines de Vacsera et leur faire connaître les tests cliniques, le mécanisme d'obtention des homologations nécessaires et autres.

La ministre a souligné l'importance de la coopération entre le CACM et l'Egyptian CDC qui est prêt à accueillir les chercheurs des pays africains pour des fins de formation et d'études.

Ouma a pour sa part remercié le président Al-Sissi pour son soutien aux pays africains notamment pendant la pandémie du coronavirus et l'intérêt qu'il accorde à leur procurer les vaccins.

Le responsable africain a loué les capacités d'industrialisation de Vacsera et ses lignes de production, valorisant les efforts de l'Egypte qui tente d'accélérer le rythme de production locale afin de répondre aux besoins des pays africains.