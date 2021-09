Togo: Le linge sale se lavera en justice entre New World Tv et Canal+Afrique

Pour avoir recourir à des moyens de diffusion illégale, la détentrice des droits de diffusion des African Qualifier de la Coupe du monde Qatar 2022, New World TV, s'en prend à Canal+.

Suite à son accord avec la Fédération Internationale de Football. Association (FIFA) le 26 juillet dernier, la chaîne satellitaire du Togo New World TV diffusera tous les matches des deux plus importantes compétitions masculines et féminines dans les 19 pays francophones de la région et aussi les amateurs du Bénin, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, de l'île Maurice, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, des Seychelles et du Togo.

Ne disposant pas de droits de diffusion, Canal+ Afrique a repris son bouquet, entre le 1er et 7 septembre, des chaînes étrangères qui disposent de ces droits African Qualifiers, Alors que ces chaînes ont seulement le droit de faire des retransmissions limitées.

On cite la diffusion des images de la chaîne New World sur Canal+ par la RTS1, Gabon24, Gabon TV et la TVT le 1er septembre 2021. La diffusion des matchs par la RTB, Mauritanie TV, La 3, la RTI 1 et la CRTV le 2 septembre 2021.

Ainsi New World qui fournit en images ces chaînes, condamne ce geste illégale de Canal+ Afrique et reçoit l'approbation de son associé la FIFA.