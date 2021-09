Algérie: THE - L'université de Sétif 1, première à l'échelle nationale

Setif — L'université Ferhat Abbès (Sétif 1) a été classée première à l'échelle nationale par le Times Higher Education (THE), une publication britannique spécialisée dans le classement des universités mondiales, dans son édition rendue publique septembre courant, a-t-on appris lundi de cette université.

L'université Sétif 1 a préservé son classement en tête de liste à l'échelle nationale pour la troisième fois consécutive, selon un communiqué émanant de la cellule de communication de cet établissement d'enseignement supérieur.

Selon la même source, l'université Ferhat Abbès a été classée dans "la catégorie 501-600", et les résultats de l'année 2022 publiés dans cette édition, ont donné lieu au classement de 15 universités nationales et plus de 1.600 universités à l'échelle mondiale. Le classement de ces universités a été établi selon 13 critères de sélection parmi lesquels l'excellence académique, la recherche et les témoignages (preuves et indices sur l'originalité des informations dans les recherches et les thèses scientifiques), précise-t-on de même source.

En plus de l'aspect académique reflétant la performance dans la formation et la recherche scientifique, l'université Ferhat Abbès oeuvre à s'ouvrir sur l'environnement économique et contribuer au progrès technologique et au développement durable, selon la même source.

Créé en 2010, Times Higher Education (THE) est un établissement britannique dont le siège se trouve à Londres. Il publie annuellement des rapports sur le classement des meilleures universités mondiales selon des critères académiques comme la recherche scientifique et la qualité de l'enseignement et les relations avec l'environnement économique et social entre autres, a déclaré à l'APS le vice-recteur de l'université Sétif1 chargé de la recherche scientifique Mohamed Hamidouche.

Le Times Higher Education possède une section spécialisée dans la présentation des informations et des problématiques liées à l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale, a-t-il ajouté.