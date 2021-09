Algérie: Cérémonie en l'honneur des membres des sélections nationales militaires

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), a présidé, lundi au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des membres des sélections nationales militaires "Section aéroportée" et "Cynotechnique", ayant participé à la 7e édition des Jeux Militaires Internationaux qui se sont déroulés, respectivement, en Russie et en Algérie, du 22 août au 04 septembre 2021, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ont pris part à cette cérémonie, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie Nationale, le Commandant de la 1ère Région Militaire, le Contrôleur Général de l'Armée, les Chefs des Départements, ainsi que des Directeurs Centraux et des Chefs de Services du Ministère de la Défense Nationale et de l'Etat-Major de l'ANP.

Lors de cette cérémonie, le Général de Corps d'Armée a prononcé une allocution, durant laquelle il a souligné qu'il a tenu à présider personnellement cette cérémonie symbolique, pour "témoigner de la confiance du Haut Commandement de l'ANP en les capacités de ses athlètes militaires et leur ferme détermination à faire honneur à leur pays dans le concert des nations".

A cette occasion, le Général de Corps d'Armée a adressé aux membres des deux sélections ses félicitations les plus vives, pour les efforts soutenus qu'elles ont déployés durant cette compétition militaire internationale, en les exhortant à faire montre d'intégrité, de sacralisation du travail et de fidélité à la Patrie et à aller de l'avant pour réaliser, à l'avenir, des résultats meilleurs.

"A ce titre, je vous exhorte à tirer profit de l'organisation de ce premier tournoi dans notre pays, ainsi que des leçons et enseignements des précédentes participations, en vue d'améliorer les performances et de pallier les insuffisances enregistrées, en prévision de l'organisation éventuelle, dans les prochaines années, de tournois dans cette discipline ou dans d'autres", a-t-il ajouté.

"Enfin, je vous exhorte tous, à faire preuve d'intégrité, de sacralisation du travail et de fidélité à la Patrie et à aller de l'avant pour réaliser, à l'avenir, des résultats meilleurs, qui répondent aux attentes de notre Armée, tant à l'échelle nationale qu'internationale et qui confirment nos aptitudes, en tant qu'Algériens, à conserver l'image de marque de notre cher pays et à lui donner la place qu'il mérite parmi les nations et les peuples".