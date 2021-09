Algérie: Hydrocarbures - Les investissements passeront à près de 10 mds USD en 2023

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé lundi à Alger, que le Gouvernement œuvrerait à poursuivre les investissements dans l'extraction et le développement dans le secteur des hydrocarbures, en les augmentant de 7,4 mds USD en 2021 à près de 10 mds USD en 2023.

Présentant le Plan d'action du gouvernement devant les députés de l'APN, le Premier ministre a indiqué que son Gouvernement "œuvrera à poursuivre les investissements dans l'extraction et le développement dans le secteur des hydrocarbures, en les augmentant de 7,4 mds USD en 2021 à près de 10 mds USD en 2023, ce qui permettra d'augmenter la production commerciale primaire dans la filière hydrocarbures de 187 millions de tonnes d'équivalent pétrole (TEP) en 2021 à 195,9 millions TEP en 2023".

Dans le même contexte, il a affirmé que les efforts du Gouvernement abonderont, dans le cadre de son plan d'action, au développement des secteurs qui constituent des leviers pour la croissance économique et le développement, d'autant plus que les réformes entamées par l'Etat en vue du développement du secteur de l'énergie et des mines se poursuivront, à travers la valorisation des ressources naturelles, grâce à l'augmentation du transfert dans le secteur des hydrocarbures de 30% actuellement, à 50% en 2022.

Evoquant la transition énergétique, M. Benabderrahmane a indiqué que le Gouvernement lui a accordée "une attention particulière et l'a placée au centre" de son programme d'action car elle contribue grandement à la croissance économique à la faveur des richesses que recèle notre pays en matière d'énergies renouvelables à l'effet de réaliser la sécurité énergétique et assurer un développement vert et durable à travers la réalisation de 15.000 mégawatts d'énergies renouvelables d'ici à 2035.

Industrie: création d'une instance chargée de l'octroi de divers avantages incitatifs

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé qu'il sera procédé avec détermination au développement des filières industrielles qui contribuent à la diversification économique par voie de création d'une instance jouissant de larges prérogatives pour la gestion des mécanismes octroyant divers avantages et incitations aux entreprises industrielles en vue de mieux cibler ces avantages et orienter les investissements industriels vers les régions à grandes potentialités et définir les activités en recul.

Le Premier ministre a précisé que le Gouvernement oeuvrera à développer les capacités industrielles nationales aux fins d'autosuffisance et orienter le surplus vers l'exportation après réunion des conditions de compétitivité.