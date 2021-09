Algérie: Football professionnel - Installation de la commission mixte MJS-FAF

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag a procédé lundi à l'installation de la commission mixte Ministère - Fédération algérienne de football (FAF) chargée de l'évaluation et de la réforme du football professionnel dans sa nouvelle configuration, indique un communiqué du MJS.

La cérémonie d'installation, organisée au siège du Département ministériel, s'est déroulée en présence du président de la FAF, Charaf-eddine Amara.

A cette occasion, le ministre a "présenté ses remerciements aux anciens membres de la commission pour les efforts consentis et le travail de base effectué dont le diagnostic de l'ensemble des défaillances et dysfonctionnements d'ordre structurel, organisationnel et sportif enregistrés durant les dix années ayant suivi l'adoption du professionnalisme".

Le premier responsable du secteur a donné des orientations pour établir "une feuille de route efficace et efficiente, tout en accordant un intérêt particulier aux priorités définies afin de parvenir, dans les meilleurs délais, à un nouveau modèle économique du système du professionnalisme, en adéquation avec les nouvelles instructions de la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football (FIFA).

Présidée par Ameur Manssoul, en remplacement de Mohamed Mecherara, la commission mixte MJS-FAF, "se réunit, quand c'est nécessaire, sur demande de son président, et dont les conclusions de chaque réunion seront consignées dans un procès-verbal et un registre numéroté, mais non exécutables qu'après accord du ministre", avait indiqué auparavant l'instance fédérale sur son site officiel.

La commission mixte est composée de six membres : trois représentants du MJS (Mohamed Nadir Belayat, membre, Sid Ahmed Amrouni, membre, et Adel Lechat, rapporteur) et trois représentants de la FAF (Mohamed Mecherara, membre, Yacine Benhamza, membre, et Réda Abdouche, membre).