Sénégal: Premier tour préliminaires ligue des champions - Teungueth FC, mal parti

Teungueth FC a raté ses débuts en Ligue africaine des Champions en perdant le duel qui l'a opposé ce samedi au stade Lat Dior à l'ASEC Mimosas d'Abidjan pour la phase-aller du premier tour préliminaire. Un score étriqué qui oblige les Rufisquois à un sursaut lors le match retour prévu, le 19 septembre à Abidjan

Teungueth FC a mal engagé, ce samedi 11 septembre, son retour en Ligue africaine des champions en perdant le duel qui l'a opposé à l'Asec Mimosas d'Abidjan au Stade Lat Dior de Thiès.

Les champions du Sénégal se sont inclinés sur la plus petite des marques (0-1). Pour leurs débuts, les Rufisquois ont pourtant entamé la rencontre en mettant en place une bonne animation offensive. Ce qui leur permis de se procurer de bonnes occasions.

Les hommes de Youssoupha Dabo vont toutefois manquer d'efficacité et même de réalisme, rendant leur domination stérile. Après une première période, les Rufisquois vont l'apprendre à leurs dépens et seront cueillis à froid quelques minutes après la pause. Sur une perte de balle d'Assane Diatta depuis le milieu de terrain, les Ivoiriens allaient vite amorcer une contre-attaque fatale sur le flanc droit. Introduit en pleine surface, Oumar Diakité ne se pose pas de questions et décoche un puissant tir croisé qui ne laissera aucune chance au portier Baye Assane Cissé (52ème minute).

Teungueth FC tentera de revenir à la marque mais pêche dans la zone de vérité et bute sur un adversaire bien regroupé. Mais aussi déterminé à conserver ce court avantage. Les Abidjanais s'imposent finalement et prennent une bonne option pour la qualification au prochain tour des préliminaires. Quant à Teungueth FC, la tache s'annonce plus compliquée lors du déplacement qu'il va effectuer le dimanche 19 septembre prochain à Abidjan. Pour cette manche retour, il ne lui reste qu'un sursaut pour espérer retourner à la phase de groupes de la Ligue des Champions comme la saison passée.