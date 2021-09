Sénégal: Incendie mortel à la résidence Palmeraie de Saly - Les parents de Pierre Tavarez et de son épouse sous le choc

Des larmes, il en coule encore à flots dans la capitale du Nord, plus précisément au domicile des trois victimes de l'incendie d'une rare violence, qui s'est produit dans la nuit du samedi à dimanche, à la Résidence Palmeraie de Saly, à Mbour.

Depuis l'annonce de cette triste nouvelle, les populations de Médina-Courses, un quartier du faubourg de Sor, sont plongées dans l'émoi et la consternation.

Les victimes de cet incendie, Alain Pierre Tavarez, son épouse, Mme Clarice Sarr Tavarez, et leur bébé d'un an, habitent dans ce quartier depuis très longtemps. Ils avaient pris en location une maison dans cette partie de Sor depuis 2008. Ils ont eu le temps d'entretenir d'excellentes relations avec des amis, des voisins, parents, sympathisants et autres proches de leur famille.

Selon certains membres de leur famille, Pierre Tavarez était un brillant écrivain, professeur d'histoire-Géographie et de Français au collège privé Didier Marie. Il est l'auteur de l'ouvrage de « le poids du vice » présenté en décembre 2018 dans la ville tricentenaire. Son épouse dispensait des cours à l'école Saint Joseph de Cluny de la vieille cité.

Depuis dimanche, on note à Médina-Courses, des va et vient incessants de plus de 200 personnes qui viennent présenter leurs condoléances à la famille attristée.