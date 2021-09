Sénégal: Diourbel / Elections locales le IDR - Yeesal de Modou Diagne Fada derrière le choix de Macky Sall

Le Président du LDR Yeessal, Modou Diagne Fada, a organisé, samedi dernier, un rassemblement Diourbel. Le Directeur général de la Sonacos Sa a donné carte blanche au président de la coalition Bennoo Book Yaakaar pour le choix des candidats aux prochaines jouxtes électorales.

Le président du LDR Yeessal, Modou Diagne Fada a présidé une assemblée générale avec ses militants et responsables, en présence du ministre de l'Emploi, Dame Diop, coordonnateur de la coalition Bennoo Book Yaakaar dans le département de Diourbel.

Ainsi, il a exhorté ses militants et responsables à soutenir le candidat de la coalition Bennoo Book Yaakaar, pour une large victoire au soir du 23 janvier prochain. Modou Diagne Fada explique : «les orientations que nous avons donné à l'ensemble de nos militants et responsables du département de Diourbel, c'est de rester mobilisés et unis derrière la coalition Bennoo Book Yaakaar derrière la grande majorité présidentielle. Le choix du président de la coalition, en l'occurrence le président Macky Sall, dira-t-il, sera le choix de LDR Yeessal».

Et il poursuit : «nous sommes des partenaires loyaux, nous sommes des allies sûrs. Et nous travaillons à mobiliser nos troupes pour que le choix porté par le président Macky Sall, sur l'un des militants, responsables et fils de Diourbel, puisse être couronné de succès. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette assemblée générale qui a enregistré la présence de certains alliés. Tous les allies ont été invites...

Mais le ministre de l'Emploi, Dame Diop, a tenu à être à nos côtés». Et il ajoute : «la présence du ministre dans cette assemblée générale marque cette volonté d'aller ensemble. Cette volonté de traduire en acte concret les recommandations du président de la coalition qui veut que les gens soient solidaires, que les gens soient généreux et ouverts, se concertent et discutent avec l'ensemble des segments qui composent la coalition Bennoo Book Yaakaar».

Pour Modou Diagne, «l'opposition existe à travers la parole, à travers les medias, à travers les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur le terrain, elle n'est pas en contact avec les populations et ne connait pas les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises». Selon lui, l'opposition n'est pas leur «adversaire ; mais notre adversaire est notre propre division».