Madagascar: Conseil des ministres - De nouvelles nominations et abrogations demain

Troisième conseil des ministres pour le nouveau gouvernement demain.

A l'ordre du jour, probablement de nouvelles nominations et/ou abrogations consécutives au changement de ministres et/ou de dénomination de ministères. Des postes de Secrétaires Généraux (SG) sont à pourvoir, du moins pour les ministères nouvellement créés ou éclatés comme les Travaux Publics, la Pêche et l'Economie Bleue ; l'Artisanat et Métiers. Sans oublier le Secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat. En revanche, les vice-ministres (Elevage, Reforestation, Jeunesse et Sports) n'auront sans doute pas de SG.

Organigrammes. Il n'est pas sûr non plus que les SG nommés par leurs prédécesseurs soient tous reconduits par les nouveaux ministres des Affaires Etrangères ; de la Justice ; de l'Industrialisation et du Commerce ; des Transports et de la Météorologie ; de la Santé ; de l'Energie et des Hydrocarbures ; de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ; de l'Agriculture et de l'Elevage ; le Développement numérique, la Transformation digitale, les Postes et Télécommunications ; la Population, la Protection sociale et la Promotion de la Femme ; la Jeunesse et Sports... Un seul Conseil des ministres ne suffit pas pour nommer plus d'une dizaine de SG et adopter les organigrammes des ministères.