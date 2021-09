Congo-Kinshasa: Exploitation illicite des minerais au Sud-Kivu - Début de la mission d'inspection des députés nationaux

La délégation constituée de 8 députés nationaux dépêchés par l'Assemblée Nationale pour s'enquérir de l'exploitation illicite des minerais dans le Sud-Kivu est bel et bien arrivée dans cette province.

Cette mission fait suite à plusieurs dénonciations des communautés locales et des ONG des droits de l'homme sur le non-respect des textes en vigueur par les sociétés et les ressortissants chinois opérant dans le secteur des mines.

La tension est ensuite montée sur la place publique tout comme sur les réseaux sociaux après une sévère mise en cause des activités chinoises en RDC dans un documentaire du journaliste camerounais Alain Foka, titré « En finir avec la traite négrière en Afrique », diffusé dernièrement sur YouTube et très largement commenté à Kinshasa.

Pour tirer au clair cette affaire, la délégation des députés a rencontré hier lundi 13 septembre 2021, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kasi et différentes couches de la population à Bukavu pour recueillir le maximum d'informations sur cette question encore d'actualité en RDC.

Le numéro 1 de la province leur a brossé succinctement la situation sur le terrain et les noms des services publics qui relèvent du pouvoir central qui peuvent mieux les renseigner sur le sujet. « Nous avons rencontré le gouverneur et nous irons à Mwenga pour nous entretenir avec les habitants pour faire l'état des lieux. Nous allons descendre sur le terrain (dans les carrés miniers) pour voir exactement comment se passent ces exploitations. Nous allons parler avec la population locale pour voir aussi si les exploitants respectent les droits des populations locales.

Notre présence ici pourrait nous permettre de savoir pourquoi l'Etat n'arrive pas à gérer ce secteur parce que la situation est claire. Pourquoi les sociétés minières exploitent sans payer les redevances, pourquoi les cahiers de charge des populations locales ne sont pas respectés. Nous allons faire des recommandations après notre mission, s'il faut changer le Code minier, le parlement va décider », a indiqué le député national Jean-Claude Kibala, chef de cette délégation, au sortir de la rencontre avec le gouverneur.

Il sied de rappeler que face aux accusations dont elle est victime, la Chine avait réitéré sa position qui demeure contre les activités illégales des mines et avait appelé ses entreprises à respecter strictement les lois et les réglementations congolaises. Tout en se disant prête à coopérer au cas où une enquête était lancée sur ce sujet. La Chine s'est insurgée, par ailleurs, contre les propos diffamatoires, xénophobes et les incitations à la haine qui polluent actuellement les réseaux sociaux visant à calomnier ses entreprises et sa population.

On rappelle que cette question avait été débattue lors d'un tête-à-tête entre la ministre des Mines et l'ambassadeur de Chine. Le diplomate chinois avait même demandé à la ministre Antoinette N'samba que soit dressée la liste des entreprises minières privées des sujets chinois œuvrant en RDC, en vue de les sensibiliser davantage sur le respect des lois et règlements du secteur minier congolais.

Signalons qu'il a régné une vive tension hier lundi à Kitutu, dans le Sud-Kivu, à la suite d'une manifestation spontanée des habitants pour dire non à l'exploitation illicite des minerais pour des entreprises chinoises dans le territoire de Mwenga. Les manifestants ont été dispersés suite à l'intervention des agents de la police. Perside Diawaku