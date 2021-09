Congo-Kinshasa: Des journalistes à l'école des NTIC

La science évolue avec le temps. C'est pour cette raison que des journalistes congolais de la presse écrite prennent part à un séminaire de formation sur le renforcement de leurs capacités sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ouvert hier lundi 13 septembre 2021, ce séminaire, organisé par Internews, va se dérouler pendant 8 jours. L'ouverture de a été présidée par le chargé des projets d'Internews.

Au menu des matières : journalisme en ligne; utilisation des médias sociaux par la presse écrite; journalisme en ligne/ journalisme mobile-Fact-checking ; utilisation des CMS (Word-presse); (Référence et optimisation); etc.

La première journée était prise en charge par le patron du site 7/7. Cd, Israël Mutala. Ayant abordé le sujet des médias en ligne, d'entrée de jeu, c'est " Ecriture Numérique " qui a été décortiquée. Selon lui, il est important de mettre à la disposition du public des informations en temps réel parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont leurs exigences.

En plus de cela, les détenteurs des téléphones qui généralement sont des smartphones n'ont pas besoin de se déplacer pour être informés.

Il a, en outre renchéri que les téléphones, l'ordinateur ainsi que les tablettes sont devenus des outils de travail de plusieurs intellectuels et surtout des jeunes. On peut les utiliser pour trois missions des médias qui ne sont que "informer, former et divertir". En jouant ces différents rôles, les téléphones, les tablettes ainsi que les ordinateurs sont toujours des portables. Donc, les utilisateurs restent sur place et n'ont pas besoin de se déplacer pour l'une ou l'autre mission des médias.

Devant cette évolution, Israël Mutala estime que les médias traditionnels doivent faire un effort d'informer la population en temps réel au travers leurs sites internet, tout en mettant les mêmes informations dans le journal papier.

Selon lui, en ce moment-là, il sera question dans le journal papier de creuser à fond les informations en exploitant plus les questions de référence.

Car, plus que dans les médias numériques, on exploite plus souvent quatre questions de référence, à savoir, «qui», «quoi», «où», «quand». Dans cette même foulé, on note que l'écriture numérique est faite avec rapidité en suivant l'évolution de l'information. En plus, dans les médias numériques, on doit à tout pris être très concis.

Écriture numérique

Parlant de la rédaction, Israël Mutala a souligné que l'écriture numérique est pratiquement la même que dans la presse écrite. On y retrouve tous les éléments, à savoir, l'avant-titre qui en principe doit donner le thème, une information, une thématique.

L'article doit avoir un "titre" qui doit être informatif ou encore accrocheur. Le sous-titre, lui, est appelé à compléter l'information sans pour autant tout dévoiler. Les intertitres sont aussi les bienvenus, car, il est important d'aérér les articles très longs.

Un élément nouveau ajouté sur les articles en lignes, ce sont les référencements. En ligne, on écrit par bloc des paragraphes, car, l'internaute est un zapeur. Ce qui veut dire qu'il veut accéder rapidement à un contenu. D'où la nécessité de très bien situer le lieu du déroulement de l'activité tout en y mettant un titre vraiment informatif.

Israël Mutala a clôturé la journée en faisant comprendre aux professionnels des médias que la presse ecrite est une très bonne école. Cependant, les jeunes aujourd'hui se fient plus à leurs téléphones pour s'informer. Le journal papier, pour s'en procurer, il faut se déplacer. Raison pour laquelle, il conseille aux médias traditionnels de continuer à fonctionner mais en suivant l'évolution des NTIC. Et que les contenus médiatiques à offrir aux lecteurs dans les supports papiers le lendemain soient plus fouillés, apportent d'amples détails et pourquoi pas l'avis d'un expert à la matière afin de rendre différents les contenus papiers et les informations mises sur le site la veille.