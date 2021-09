Congo-Brazzaville: Livre - « Le Balaam du Congo » de Eugène Samba

L'ouvrage de cent treize pages, paru aux éditions Nouvelle version, est un livre historique, philosophique, prophétique et politique qui parle d'une grande figure des années de l'indépendance du Congo, l'abbé Fulbert Youlou.

Le Balaam est un prophète des nations, oint de Dieu créateur, à qui il avait dit, que « durant son existence, tout ce qu'il bénira sera béni et tout ce qu'il maudira sera maudit. » Ainsi, dans ce manuel, « le Balaam est représenté par le premier président de la République du Congo- Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou parce que dans le temps et l'espace nous avons constaté que tout ce qu'il a annoncé et prophétisé s'est matérialisé. Le Balaam du congo, abbé Fulbert Youlou, est né le 7 juin 1917 à Madibou, à dix kilomètres au sud de Brazzaville », écrit l'auteur, Eugène Samba.

Premier enseignant noir au séminaire de Mbamou, premier prêtre noir affecté à la paroisse Saint-François d'Assise, premier maire de la ville de Brazzaville, premier-Premier ministre et premier président de la République du Congo, Fulbert Youlou dit Balaam, face aux revendications des syndicalistes et du peuple, n'a pu résister aux trois journées des 13, 14 et 15 août 1963. Devant l'ampleur de l'émeute, IL est contraint à la démission. Mais ses paroles prophétiques sont toujours d'actualité.

Cet ouvrage regorge des titres comme : Biographie de Fulbert Youlou ; Rencontre Fulbert Youlou et Daniel Ndoundou ; Chute de l'abbé Youlou ; Calvaire de l'abbé Fulbert Youlou ; De quoi est mort l'abbé Fulbert Youlou ? Sassou choisi pour réaliser la prophétie de Fulbert Youlou ; ...

Dans l'introduction, l'auteur dit que l'histoire de l'Afrique au début de la décennie 1960 a été marquée par l'accession des anciennes colonies occidentales à la souveraineté internationale. Cette reconnaissance de la qualité de sujet de droit international aux anciennes colonies africaines a eu pour conséquence immédiate le passage de la gestion des affaires publiques dans les anciennes métropoles aux ressortissants des anciennes colonies, c'est-à-dire, des colons occidentaux aux ressortissants africains.

Aucune région africaine n'a été épargnée par cette réalité. Mais, l'histoire du Congo a connu une spécificité, car ce pays est le deuxième à avoir à sa tête, pendant cette période, un homme de Dieu, premier prête africain de l'église romaine devenu prêtre orthodoxe, qui très vite devient charismatique, en la personne de l'abbé Fulbert Youlou, dont les paroles prophétiques prononcées pendant sa période de gouvernance sont assimilables à celles d'un grand prophète de l'histoire biblique : il s'agit plus précisément de Balaam, ces paroles ont été prononcées, suite à la trahison à laquelle il a été victime, tant par les Kongo que par le peuple et les dirigeants politiques et syndicales de l'époque, poursuit l'auteur.

Au début, il s'incarnait et s'identifiait à André Grénard Matsoua, premier dirigeant politique congolais qui a régné pendant l'époque coloniale. Fulbert Youlou dit « Balaam », prêtre de formation et fondateur de l'UDDIA, a marqué l'histoire du Congo de 1956 à 1963. Ces deux dates coïncident respectivement avec son entrée en politique et la fin de sa carrière. « Les paroles prophétiques d'André Grénard Matsoua ont influencé l'histoire politique de la République du Congo depuis 1962 à nos jours. L'impact prophétique de ses paroles a influencé non seulement la vie politique de la nation congolaise, mais aussi celle des personnages politiques et religieux de renom que ce pays a connus. Il est important, pour mieux comprendre ce manuel, de lire "La locomotive et son guide spirituel" paru en octobre 2013 », écrit Eugène Samba.

Né le 13 juillet 1963 à Brazzaville, Eugène Samba est le fils de Prosper Samba (Mbaya- Kinkala) et de Joséphine Ntombo (Kampama- Mandzakala). Pour plus d'histoire, il est le petit-fils de Samba Dia Mbemba, comptable des compagnies concessionnaires françaises et de Sébastien Samba, garde du corps d'André Grénard Matsoua. Ingénieur des travaux, statisticien, écrivain, docteur de la loi, Eugène Samba a trente-deux ans d'expérience parlementaire. Marié, père de sept enfants, il est un catholique praticien. Son prochain ouvrage prévu dans deux mois s'intitulera « La sensualité nocturne ».