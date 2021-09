Congo-Kinshasa: Congolais de l'étranger - Mbokani, Meschak Elia, Malango, Kakuta, Mavididi, Banza... buteurs

Les championnats ont démarré depuis quelques semaines dans plusieurs pays où évoluent des Congolais. Et ce week-end, certains d'entre eux sont sortis du lot, buteurs avec leurs clubs respectifs.

Le doyen des attaquants congolais, Dieumerci Mbokani, a été pratiquement l'artisan de la qualification de son club, Kuwait Sporting Club, en quart de finale de la Coupe de Koweït. L'attaquant transfuge d'Antwerp a inscrit l'unique but de son équipe, le 13 septembre, à la 79e minute contre Al Sahel, en match de huitième de finale de cette compétition. Le prochain de son équipe, c'est le 21 septembre, contre Al Salut de Jordanie en quarts de finale de la Ligue des champions d'Asie.

De son côté, l'ailier Meschak Elia, ancien du TP Mazembe affiche une forme éblouissante avec Young Boys de Berne en Suisse, mais qui ne profite pas encore aux Léopards de la République démocratique du Congo, car l'ancien joueur de Mazembe a décliné sa convocation lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Il a été buteur (troisième but de son équipe) le 11 septembre lors de la large victoire de Young Boys face au FC Zurich, actuel leader du championnat, en match de la cinquième journée du championnat helvétique. Young Boys compte huit points après cinq journées.

Un autre Congolais qui a littéralement offert la victoire à son club, c'est l'attaquant Ben Malango, auteur d'un doublé (71e et 90+4e minute) avec Al Sharjah aux Emirats arabes unis. Son club s'est imposé par trois buts à deux face à Al Wasl en match de la troisième journée du championnat. Pourtant testé positif avant le match des Léopards de la RDC contre les Ecureuils de Bénin à Cotonou le 6 septembre, il a été mis à l'écart à partir de Cotonou. De retour en club moins d'une semaine, la covid-19 a disparu et l'ancien buteur de Mazembe et de Raja de Casablanca au Maroc a même été performant pour son nouveau club. Il compte déjà trois buts en trois matchs avec Al Sharjah qui joue contre Al Wahda ce 14 septembre pour le compte de la quatrième journée du championnat émirati de première division. Sharjah a déjà engrangé neuf points.

En Ligue 1 française, l'on note la prestation de facture du milieu offensif Gaël Kakuta avec Lens, victorieux sur la pelouse de Bordeaux en match de la 5e journée. Lens est cinquième avec neuf points. Kakuta a participé à ce succès de trois buts à deux avec un but inscrit de la tête à la 39e minute, avant de laisser sa place à la 84e minute. L'ancien joueur d'Amiens (passé par Rayo Vallecano, Deportivo La Corogne, Hebei China, FC Séville, Lazio de Rome, Dijon, Fulham, Chelsea, etc.) n'a pas lui aussi pris part aux deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 à cause des pépins physiques.

Autre Congolais binational buteur en Ligue 1 le week-end, Stephy Mavididi a participé à la victoire (2 buts à 0) de Montpellier sur Saint-Etienne en marquant à la 32e minute, avant de quitter l'aire de jeu à la 90e minute. Montpellier est neuvième avec sept points. Soulignons la performance de l'attaquant Simon Banza à Famaliçao en D1 Portugal. Le transfuge de Lens en France a été l'auteur d'un doublé lors du match nul (2 buts partout) entre son nouveau club et la formation de Moreirense, en match comptant pour la 5e journée. On a noté la titularisation de son compatriote Charles Pickel. Les deux Congolais ont joué toute la rencontre. Famaliçao, nouvellement promu en Liga Sagres (D1 Portugal) est actuellement avant dernier du classement avec seulement deux points glanés.

Enfin, l'attaquant Christy Manzinga de Linfeld a signé le doublé victorieux de son club contre Crusaders, en première journée du championnat d'Irlande du Nord. Il s'est offert les deux buts à la 31e et 52e minute. En deuxième journée, Linfeld se rendra sur le terrain de Portadown et ce sera une occasion pour le jeune buteur congolais de souche de confirmer sa performance de la première journée.