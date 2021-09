Sénégal: Saint-Louis / Révision exceptionnelle des listes électorales en vue des locales - 35.492 opérations enregistrées dont 19.750 inscriptions, 15.728 modifications, 9 radiations et 5 changements de statut

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections locales du 23 janvier 2022 a été bouclée, le mercredi 8 septembre dernier à minuit. Dans la région de Saint-Louis, 35.492 opérations ont été enregistrées au niveau des différentes Commissions administratives ouvertes dans les trois départements, à savoir Saint-Louis, Dagana et Podor. Il s'agit en effet de 19.750 inscriptions, de 15.728 modifications, 9 radiations et 5 changements de statut.

Ce sont au total 35.492 opérations qui ont été enregistrées dans la région de Saint-Louis concernant la révision exceptionnelle des listes électorales. Le département de Podor compte le plus grand nombre d'opérations enregistrées durant cette période d'enregistrement, avec 18.130 opérations dont 9542 inscriptions, 8584 modifications, 3 radiations et 1 changement de statut. S'en suit le département de Dagana qui a enregistré 11.457 opérations dont 6470 inscriptions, 4983 modifications, 4 radiations et aucun changement de statut.

Quant au département de Saint-Louis, 5905 opérations y ont été enregistrées au niveau des deux Commissions administratives concernant cette révision sur les listes électorales. Il s'agit de 2011 inscriptions, 664 modifications et un changement de statut enregistrés dans la commune de Saint-Louis et 1527 inscriptions, 1497 modifications, 2 radiations et 3 changements de statut enregistrés dans l'arrondissement de Rao.