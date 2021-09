Madagascar: Santé Boeny/Sofia - Don de matériaux médicaux par l'Usaid

Dans le cadre de la coopération entre Madagascar et l'Usa, à travers l'Usaid, un important don de matériaux médicaux a été remis aux régions Boeny et Sofia, vendredi dernier dans les locaux de la société VIMA, ex-Sotema à Antanimalandy.

Le lot est composé de kits de maternité, deux cents lits avec matelas, des cintres à sérum et diverses fournitures médicales d'une valeur de un million cinq cents mille dollars.

Le don est réalisé par le projet de santé Usaid Access en partenariat avec Project C.U.R.E, une organisation non-gouvernementale américaine qui fournit des équipements médicaux aux pays en voie de développement. Ces équipements comprennent également d'outils de diagnostic, de kits d'accouchement, de potences de perfusion et de pèse-personnes qui seront acheminés dans les treize districts de ces deux régions.

« Ce don s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement américain de fournir les équipements et fournitures médicaux nécessaires pour améliorer la qualité des services de soins à Madagascar. L'amélioration de la qualité des services de soins est une priorité pour le projet de santé ACCESS et la fourniture de matériel et d'équipements médicaux est essentielle pour améliorer la qualité de la santé. La population des zones rurales bénéficiera particulièrement du don et elle aura plus confiance en la capacité de leurs centres de santé. Le gouvernement des États-Unis et l'Etat malagasy collaborent comme des « mpirahalahy mianala » pour améliorer la capacité et la qualité des soins de santé à Madagascar », a souligné le Directeur Adjoint du Programme Access. La population vulnérable et mal desservie et surtout les plus démunis, issus des treize régions sur les vingt deux à Madagascar sont les cibles du projet Usaid Access.

Projet de santé

Le projet soutient aussi le ministère de la Santé publique dans ses activités de réponse à la Covid-19 aux niveaux national et régional, notamment la prévention et le contrôle des infections, la surveillance et les efforts de sensibilisation, le renforcement de la coordination nationale et le soutien au déploiement du vaccin.

« Les États-Unis est le principal pays donateur du secteur santé à Madagascar, ayant alloué soixante douze millions de dollars en 2020 pour financer les projets de santé de l'Usaid. Ces projets réduisent la mortalité maternelle et infantile à Madagascar, fournissent un accès à l'eau potable et à l'assainissement, protègent les communautés contre le paludisme, améliorent l'accès à la planification familiale, assurent une chaîne d'approvisionnement fiable en produits de santé et médicaments vitaux et renforcent la politique nationale de santé communautaire », a ajouté le Directeur du Programme.

En plus des équipements, le projet Access assure la formation et la sensibilisation à la santé dans treize régions de Madagascar, dont Boeny.

« Tous les hôpitaux publics dans la région Boeny à tous les niveaux dans quarante six communes des six districts seront dotés de ces équipements », a déclaré le DRSP Boeny, Docteur Solange Hoasy.

Les régions Atsinanana, Analanjirofo, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Andrefana ont déjà bénéficié de ces équipements médicaux.