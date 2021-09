Togo: Yark et ses pairs ministres de la Sécurité et des Frontières s'attaquent à la désinformation sur les réseaux sociaux

Ce fut Vendredi dernier à Abidjan où ils étaient réunis en réunion du Conseil des ministres en charge de la Sécurité et des frontières dans les pays membres du Conseil de l'Entente. Entre autres sujets qui ont tenu à cœur aux ministres de la sécurité du Conseil de l'Entente, il y a celui concernant la désinformation sur les réseaux sociaux...

Voici ce qu'ils en disent...

1. Les Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l'Entente ont tenu, le vendredi 11 septembre 2021 à Abidjan en République de Côte d'Ivoire, la première session extraordinaire de leur Réunion Annuelle, sous la présidence du Général de Brigade Damehame Yark, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de la République Togolaise.

2. Cette première session extraordinaire de la Réunion Annuelle a eu pour thème : « Mutualisation des moyens de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux ». Elle a enregistré la participation des délégations des cinq (05) États membres du Conseil de l'Entente à savoir la République du Bénin, le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, la République du Niger et la République Togolaise.

3. La Réunion Annuelle a examiné les points inscrits à l'ordre du jour et a abouti aux conclusions suivantes :

§ Sur l'état des lieux de la problématique de la désinformation sur les réseaux sociaux

4. Les Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l'Entente ont pris connaissance et approuvé les constats qui ont émergé des contextes nationaux relatifs à la désinformation sur les réseaux sociaux notamment l'expansion de fausses informations ou « fake news » qui deviennent de plus en plus un danger manifeste pour les sociétés tant au niveau de la sécurité que de la cohésion sociale ainsi que la complexité de la lutte contre ce phénomène.

5. Ils ont noté que les contextes nationaux sont similaires et qu'aucun État membre n'échappe à cette vague de fausses informations qui sont abondamment utilisées et constituent une menace pour la paix sociale. Ils ont salué la diversité des mesures prises par les États pour lutter contre ce phénomène de désinformation.

§ Sur les moyens de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux

6. Les Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l'Entente ont noté avec satisfaction que tous les États membres ont pris en compte cette problématique de la désinformation sur les réseaux sociaux dans leur ordonnancement juridique pour réguler l'activité numérique et réprimer la cybercriminalité ainsi que la désinformation à travers l'espace cybernétique.

7. Les Ministres ont souligné la diversité des cadres institutionnels et la nécessité pour les États membres, de disposer d'une législation spécifique à la désinformation sur les réseaux sociaux. Ils ont recommandé de porter cette dynamique à l'échelle communautaire à l'effet de disposer d'un cadre juridique harmonisé de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

8. Les Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières du Conseil de l'Entente ont mis en exergue et salué la diversité des outils de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Ils ont souligné la nécessité d'un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres.

9. Les Ministres ont salué la contribution remarquable de la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT) dans la lutte contre la cybercriminalité et la désinformation sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Ils ont identifié cette expérience ivoirienne comme le modèle de référence pour les autres États membres.

10. A l'issue des échanges, la Réunion Annuelle des Ministres en charge de la Sécurité et des Frontières, en sa première session extraordinaire du 11 septembre 2021, a adopté plusieurs recommandations à court et à moyen termes à l'endroit des États membres et du Conseil de l'Entente pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité et la désinformation sur les réseaux sociaux. Les Ministres ont appelé les Etats membres à renforcer la coopération policière et judiciaire dans le cadre de cette lutte.

11. Les Ministres ont témoigné leur reconnaissance et leur profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, au Gouvernement et au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux réservé aux délégations ainsi que les excellentes commodités mises à leur disposition pour leur séjour.

Fait à Abidjan, le 11 septembre 2021.

Le Président,

Général de Brigade Damehame Yark

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de la République Togolaise