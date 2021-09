Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Dix jeunes filles formées en coupe et couture

L'ONG Force et lumière a remis, le 11 septembre à son siège situé à Loandjili, des certificats de fin de formation en coupe et couture à dix jeunes filles, en présence de Fernande Marie-Catherine Dekambi-Mavoungou, présidente de cette association.

Dans le but de donner une formation de base au métier de la couture et de contribuer à l'autonomisation des jeunes filles, l'association Force et lumière a initié une formation donnée par Raphael Yala, maître couturier. Pendant deux ans et demi, sous son encadrement, ont été formées dix jeunes filles qui aujourd'hui font la fierté de leur famille, honneur à leur formateur et la joie de la présidente de l'association et initiatrice du projet. « Notre association existe depuis 2003. C'est une association de développement qui accorde une large place à la formation.

C'est ainsi que nous avons organisé des sessions d'alphabétisation à l'intention des personnes adultes. Les jeunes filles que nous encadrons ont manifesté le désir de se former en coupe et couture. Ce qui a été fait à travers le centre de formation où sont encadrées, depuis quelques années, de nombreuses jeunes filles de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous honorons la cinquième promotion à travers cette cérémonie de remise de certificats de fin de formation », a dit Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou. Et d'ajouter qu'en dehors de la formation, elles ont réalisé aussi plusieurs autres activités dans le cadre des problèmes de l'environnement, de la protection de la petite enfance, de la formation en bureautique, etc.

Pour ce faire, la présidente de l'association a demandé aux parents qui ont des jeunes filles oisives de les amener au centre pour qu'elles reçoivent une formation de base en coupe et couture qui pourrait être complétée à l'avenir par d'autres formations. Avant de recevoir leurs diplômes, les bénéficiaires ont montré à l'assistance le fruit de leur travail à travers le défilé de mode des mannequins vétus de tenues confectionnées par ces dernières. En remerciant les parents pour la confiance faite à l'association Force et lumière et les formées pour leur assiduité, Raphael Yala a demandé aux parents de ne pas considérer le métier de la coupe et couture comme les autres métiers de l'artisanat.

Comblée et honorée par ce certificat de fin de formation, Stéphanie Kassa a remercié la promotrice du centre, le formateur et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette initiative. « Aujourd'hui, je peux confectionner des tenues et autres articles en couture. Cela me permet de subvenir aux besoins de ma famille et faire face à d'autres situations qui peuvent se présenter à moi. J'encourage donc les autres filles à venir s'inscrire au centre pour s'éloigner de l'oisiveté», a t-elle dit. Signalons qu'un séminaire en gestion d'entreprises a été organisé par l'association Force et lumière à l'intention des filles jeunes formées.