Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de handball - La DGSP domine Ekembongo

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a confirmé sa bonne forme en battant, le 13 septembre au gymnase Nicole-Oba, à Talangaï, Ekembongo seniors dames sur le score de 38-29.

La victoire de la DGSP a été longue à se dessiner car pendant toute la rencontre, Ekembongo a lutté à armes égales avec la DGSP, jusqu'à l'approche des dix dernières minutes qui ne lui ont pas permis de suivre le rythme imposé par son adversaire. Le match, dans l'ensemble, a été serré car la DGSP n' a mené à la mi-temps que sur le score de 19-17. Dans leur état d'esprit, les filles d'Ekembongo n'ont pas à rougir même si cette équipe n'a mené au score qu'une seule fois durant tout le match (15-14).

Mais à chaque fois qu'elle a couru après le score, Ekembongo n'a eu en aucun moment le complexe d'infériorité. Elle est revenue au score plusieurs fois, même quand la DGSP a creusé l'écart de plus de trois buts (6-6 à la 10e mn, 12-12 à la 19e puis 22-22 à la 32e mn). Cette énergie déployée n'a pas suffi pour imposer une défaite à la DGSP. Dans l'autre match de la journée, NHA a battu Sangha sport (37-30) en seniors hommes.

Les résultats du week-end

En seniors hommes, AVR a battu NHA Sport 37-20, As Cheminots s'est imposée face à AS Neto 32-30, Etoile du Congo a étrillé AS Sangha 54-16, Petro Sport a corrigé Arsenal 56-16, Caïman a dominé 48-21 Munisport.

En seniors dames, Cara a pris le dessus sur Etoile du Congo 32-27, DGSP a écrasé Tourbillon 62-8, Ekembongo a battu Patronage de Pointe-Noire 37-22.

En Juniors hommes, CF JSO a pris le dessus sur Inter de Dolisie 21-20, Académie de Brazzaville a gagné Patronage de la Lékoumou 43-21, JSO a battu Sonocc 27-26.

En Juniors dames, Etoile du Congo a marché sur Asel 28-22, As Cheminots de Dolisie et CF JSO se sont neutralisés 22-22, AS Neto a dominé Renaissance 41-29.

Les rencontres du 12 septembre

En seniors hommes, AVR a laminé AS Sangha 39-19, Caïman a atomisé Arsenal 55-18, Patronage a eu raison de AS Neto 33-25.

Chez les seniors dames, Etoile du Congo l'a emporté face à Asel 46-17, Cara a laminé AD Otoho 37-18.

En juniors dames, Renaissance a atomisé Patronage de Brazzaville 36-19, AS Cheminot de Dolisie a pris le meilleur sur Etoile du Congo 24-19, Promo Sport a battu JSO 25-15.

En juniors hommes, CTAHB a dominé Inter Club 23-15.

En seniors hommes, Petro Sport a battu Inter Club de Pointe- Noire 46-18, Inter Club a eu raison de Us Bantu 37-29.

En seniors dames, Ekembongo s'est imposé face à Tourbillon 37-14, DGSP a dominé Inter Club de Brazzaville 44-19.

En juniors hommes, US Saint Pierre a battu Patronage de la Lékoumou 27-15, Académie a marché sur Cara 26-16, NHA Sport a dominé Pigeon Vert 31-20.