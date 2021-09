Madagascar: Pétanque / Championnat de Madagascar - Victoire historique pour la ligue Atsinanana

Une fois n'est pas coutume. Le championnat de Madagascar de pétanque qui s'est terminé dimanche à Ampasimazava à Toamasina a accouché de son lot de surprises. Anja, Tense et Tahiry, de l'équipe APC Toamasina, ont battu sur le score de 13 à 7 la triplette emmenée par l'expérimentée Cicine avec Tita et Vola de C2BA Vakinankaratra.

Motivée par sa double casquette de joueuse et présidente de la ligue Atsinanana, Anja Ralaimbelonirina a expliqué « notre triplette se connaît depuis longtemps et si nous avons gagné ce titre ce n'est pas le coup du hasard, car à chaque occasion, nous nous déplaçons à Antananarivo lorsqu'il y a un concours ou un tournoi de pétanque pour montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables ». Les trois Tamataviennes sont impatientes de connaître la quatrième joueuse qui va former le quatuor avant le championnat du monde en Espagne au mois de novembre. Le nom de cette joueuse est très attendu et sortira selon les points acquis tout au long de la saison suivant les matches disputés et les performances de certaines joueuses.

Chez les juniors, les joueurs du PAC Analamanga, composés de Mahandry, Mampandry et Hasina, ont surclassé l'équipe de FAM d'Ambohipo sur le score de 13 à 7. Pour leur belle réussite, les Mahandry, Mampandry et Hasina obtiennent aussi leur ticket pour le mondial en Espagne et ils pourront se mesurer au gotha mondial de la pétanque au mois de novembre. 37 équipes issues de cinq ligues se sont affrontées côté dames pour 59 équipes issues de six ligues dans la catégorie junior.

Dans la catégorie vétéran, Darola, Ndrema et Lam de CBT ont réussi un hold up parfait en battant 13 à 8 l'équipe formée par Odile, Radadatoa et Radany, du BIC Ambohimahasoa, que tout le monde attendait. L'équipe de CBT est devenue championne de Madagascar.