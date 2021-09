Cote d'Ivoire: Dénombrement du cinquième RGPH 2021 - La mission que Nialé Kaba a confiée aux préfets

Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a procédé le vendredi 10 septembre 2021 dans un hôtel de la capitale politique ivoirienne au lancement officiel du dénombrement du cinquième recensement Général de la Population et de l'Habitat de Côte d'Ivoire (RP 2021). Nialé Kaba a demandé l'implication de l'ensemble des préfets des 110 départements de Côte d'Ivoire pour la réussite de cette opération.

« Je demande donc votre collaboration pour amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération et votre implication pour encadrer les différentes équipes et créer des conditions pour que l'opération se déroule correctement dans vos localités respectives », a-t-elle demandé. Pour ce faire, une feuille de route a été remise à ces administrateurs. Il s'agit pour ces représentants de l'exécutif en régions, entre autres, de faciliter la mise à disposition de ressources matérielles, la disponibilité et la qualité des ressources humaines, mais également et surtout de faciliter la mobilisation de la population vivant sur l'ensemble du territoire national. Aussi, de faciliter l'identification et la mise à disposition des salles de formation, de stockage du matériel ; le recrutement des agents recenseurs ; la signature des actes administratifs (ordre de mission, badges, feuille de route, etc.).

Face à l'ensemble des préfets des 110 départements de Côte d'Ivoire, le ministre du Plan et du Développement a, à l'occasion, situé les enjeux de cette opération de dénombrement, qui se décline en trois principales activités, à savoir : Le recrutement du personnel de terrain ; la formation du personnel de terrain et la collecte des données.

Le cinquième que la Côte d'Ivoire organise, suite au quatrième recensement qui s'est déroulé en 2014, ce Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RP2021) vise à recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant sur le territoire national, qu'elle soit ivoirienne ou étrangère et à collecter des données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics.

Mieux, il permettra donc de constituer un véritable vivier d'informations utiles pour mieux assurer la planification, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement. Ces informations sont également utiles pour le secteur privé. « Les résultats du recensement permettront de cerner les conditions de vie et les besoins des populations de chaque hameau, de chaque village pour mieux orienter l'action gouvernementale », a indiqué le ministre Nialé Kaba. Il mobilisera environ 40.000 agents de terrains qui seront chargés durant les 21 jours, du 1er au 21 novembre 2021, sur toute l'étendue du territoire national, de sillonner tous les campements, hameaux et villages afin de collecter les données sur l'ensemble de la population.

Pour garantir la qualité des données collectées, le gouvernement, à travers l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a mis à la disposition du projet 37.700 tablettes et accessoires. Il convient de rappeler que le processus de recrutement du personnel a été lancé le 10 août 2021, et est prévu s'achever le 21 septembre 2021. Les inscriptions se font essentiellement en ligne à travers le lien recrutement.rp2021.ci.